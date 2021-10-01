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Жительница Башкирии вернулась домой после 30-летнего рабства в Туркменистане

root Сегодня, 10:1543Новости
Жительница Башкирии вернулась домой после 30-летнего рабства в Туркменистане
Власти Башкирии помогли вернуться в Уфу женщине, которая 30 лет была в рабстве в Туркменистане, ей окажут социальную помощь, сообщил представитель правительства региона.

По данным собеседника, в социальных сетях к главе республики Радию Хабирову обратилась уфимка Рашида Судакова с просьбой помочь вернуться на родину ее сестре Гульбине Гильвановой, которая 30 лет не может выехать из Туркменистана. Выяснилось, что женщину использовали, как бесплатную рабочую силу, она забыла русский язык и не имела документов.

«Глава региона дал поручение оказать необходимую помощь. В вызволении женщины участвовали специалисты управления по вопросам миграции МВД по Башкирии, посольства России в Туркменистане. Билеты Гильвановой купили за счет республики. Ей выделили на первое время деньги, республиканские органы помогут с социальной и трудовой реабилитацией. Помогут оформить российский паспорт», – сообщил источник РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время Гильванова живет у родных.

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