Донбасс. Оперативная лента военных событий 04.10.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 02.10.2021
09:00 Оперативная сводка за сутки с 3 на 4 октября
Подразделения ВСУ за минувшие сутки три раз нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 8:55 киевские силовики обстреляли Золотое-5 из автоматического станкового гранатомета АГС-17. Из аналогичного вооружения в 12:45 подверглось обстрелу село Березовское. В 13:10 Березовское было обстреляно из 82-мм минометов. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала", - отметили в представительстве.
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