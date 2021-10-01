МЧС сообщил, что снова прекращена подача воды в Ровеньки. Местные жители говорят, что она и не возобновлялась с 16 сентября



«3 октября в 18:30 в связи с порывом на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм ориентировочно до 19:00 4 октября прекращена подача воды потребителям города Ровеньки и по Володарскому магистральному водоводу диаметром 500 мм в населенные пункты Свердловского района: поселки Павловка, Нагорный, Медвежанка, Володарский», — говорится в сообщении.

Ранее «Лугансквода» неоднократно прекращала централизованное водоснабжение Ровеньков из-за аварий на магистральном водоводе.

Подача воды в Ровеньки осуществляется с Молодогвардейской насосной станции третьего подъема, расположенной в 40 км от города. Водовод проложен в 1991 году в одну нитку, резервных систем нет, поэтому он является единственным источником централизованного водоснабжения Ровеньков.

Как ранее информировал журналисты жители Ровеньков обратились к СМИ за помощью, так как водоснабжение города практически отсутствует с 16 сентября, а сами горожане в заявление об ежедневных порывах на водоводе уже не верят. Удобный город - Сегодня, 10:31 86 Водоснабжение Ровеньков и части Свердловского района приостановилось из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.«3 октября в 18:30 в связи с порывом на Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм ориентировочно до 19:00 4 октября прекращена подача воды потребителям города Ровеньки и по Володарскому магистральному водоводу диаметром 500 мм в населенные пункты Свердловского района: поселки Павловка, Нагорный, Медвежанка, Володарский», — говорится в сообщении.Ранее «Лугансквода» неоднократно прекращала централизованное водоснабжение Ровеньков из-за аварий на магистральном водоводе.Подача воды в Ровеньки осуществляется с Молодогвардейской насосной станции третьего подъема, расположенной в 40 км от города. Водовод проложен в 1991 году в одну нитку, резервных систем нет, поэтому он является единственным источником централизованного водоснабжения Ровеньков.Как ранее информировал журналисты жители Ровеньков обратились к СМИ за помощью, так как водоснабжение города практически отсутствует с 16 сентября, а сами горожане в заявление об ежедневных порывах на водоводе уже не верят. Удобный город - Сегодня, 10:31 86

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