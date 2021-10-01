В Ровеньках назревает социальный взрыв: город третью неделю без воды
В Ровеньках уже третью неделю нет воды, в заявления «Луганскводы» про порывы на водоводе никто из жителей уже не верит. Об этом в письме на адрес журналисты написала жительница г. Ровеньки.
«Помогите пожалуйста!!! Город Ровеньки третью неделю уже без воды, нас каждый раз обманывают, рассказывая, что произошел очередной порыв. За это время уже произошло порывов 10, как бы не больше, и все один за другим, вода до города не успевала даже доходить. Жители города не знают куда уже обращать, мы не верим, что нам рассказывают про порывы, так как официальной информации от СМИ нигде нет, город без воды с 16 сентября. Помогите!», — говорится в письме. Удобный город - Сегодня, 10:00 209
«Помогите пожалуйста!!! Город Ровеньки третью неделю уже без воды, нас каждый раз обманывают, рассказывая, что произошел очередной порыв. За это время уже произошло порывов 10, как бы не больше, и все один за другим, вода до города не успевала даже доходить. Жители города не знают куда уже обращать, мы не верим, что нам рассказывают про порывы, так как официальной информации от СМИ нигде нет, город без воды с 16 сентября. Помогите!», — говорится в письме. Удобный город - Сегодня, 10:00 209
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