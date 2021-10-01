Сатановский откровенно объяснил киевлянину, когда армия России В«смахнетВ» Украину



«Запорожская Сечь не была нужна Екатерине Великой. И нам тоже, честно говоря, не нужна эта толпа бандюганов и рыночных братков, с которыми и говорить-то не о чем. Хоть Коломойского возьми, хоть Ахметова. На них посмотришь – плакать хочется. А если говорить об украинской культуре, то и Гоголь по-русски писал, и Ильф с Петровым, и Олеша. Если кому-то это хочется на "мову" переводить, то пусть переводит. А ностальгии у нас нет», - сказал Сатановский.





«Чтобы была война России с Украиной, надо довести до такого, как Саакашвили, который нас кусал-кусал… Пока хомяк кусает медведя в пятку, это ладно. А потом он взял – и за причинное место укусил. Тут медведь не выдержал и смахнул его лапой. Вот если что-нибудь в этом роде Зеленский, воскресший Аваков или кто-то еще сделает, то да, это произойдет», - предупредил политолог.





«Я вас уверяю, что все забудут об Украине, если начнется что-то серьезное. "Украина? Это где-то между Афганистаном и Португалией? Ради бога, забудьте", - скажут вам и Байден, и Милли, и все остальные. Да и Эрдоган скажет. Продажа трех беспилотников Bayraktar Украине, как выяснилось, была нужна ему, чтобы толкать в Марокко и другие страны, куда американцы не хотели позволять ему их продавать», - объяснил Сатановский.



Война России с Украиной возможна только при одном условии – в остальных случаях Москве нет дела до Киева. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.Эксперт высказался о ситуации между РФ и Украиной в программе «Право знать!» на ТВЦ. Киевский политолог Василь Вакаров спросил, считает ли Сатановский неизбежной российско-украинскую войну на фоне обхода территории Украины новыми газопроводами и прочих признаков. Политолог возразил напоминанием, что руководству России Украина «надоела до смерти», как было почти всегда в истории.Вооруженный конфликт между РФ и Украиной, по мнению эксперта, возможен только при одном условии – антироссийской военной провокации украинского руководства. Сатановский привел пример действий экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в 2008 году атаковавшего Южную Осетию. Если Киев разыграет нечто подобное, ответ Москвы будет неотвратимым и сокрушительным, подчеркнул он.Надежды Киева на заступничество Запада перед Россией иссякнут в случае начала открытого противостояния, и украинцы должны отдавать себе в этом отчет, отметил Сатановский. Украину ждет такое же «забвение», как Грузию во время принуждения к миру, и ни одна ведущая страна Запада не станет исключением. В отношениях с Киевом все государства мира преследуют исключительно собственные прагматичные цели – говоря об этом, эксперт привел пример Турции.Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми высказался о способности США повысить боевые качества украинской армии. По его словам, Вашингтон ни разу за всю историю не сумел обучить сколько-нибудь боеспособные вооруженные силы в другой стране, и Украина не является исключением.Григорий Егоро