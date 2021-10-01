ФСБ пресекла деятельность ячейки В«Хизб ут-ТахрирВ» в Московском регионе

Сотрудники ФСБ пресекли в Московском регионе деятельность запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир*», задержаны два ее главаря и шестеро активных участников, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году). Задержаны два главаря и шесть ее активных участников», – передает ТАСС сообщение ЦОС.Установлено, что участники террористической структуры «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».В ФСБ сообщили, что в ходе собраний с применением мер конспирации участники ячейки распространяли среди жителей столичного региона террористическую идеологию. У них изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, используемых при ведении террористической деятельности. Следственными органами возбуждено уголовное дело.Напомним, 17 сентября ФСБ задержала двух главарей и пятерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Москве.* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"