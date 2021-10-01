Немцы признали Украину несостоявшимся государством
Газета Die Welt опубликовала материал с комментариями немецких политиков по вопросу возможного создания Европейским союзом военной учебной миссии на Украине.
О рассмотрении ЕС возможности создания такой миссии со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства ранее сообщила газета Welt am Sonntag. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).
Как отмечает Die Welt, в поддержку данной инициативы выступил представитель консервативного блока ХДС/ХСС, против высказались представители "Левых" и "Альтернативы для Германии". В то же время представители партий СДПГ, "Зеленые" и СвДП (либералы) не стали комментировать это предложение. При этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию "как можно скорее" приступить к развертыванию этой миссии.
источник
* Террористическая организация, запрещена в России
О рассмотрении ЕС возможности создания такой миссии со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства ранее сообщила газета Welt am Sonntag. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).
Как отмечает Die Welt, в поддержку данной инициативы выступил представитель консервативного блока ХДС/ХСС, против высказались представители "Левых" и "Альтернативы для Германии". В то же время представители партий СДПГ, "Зеленые" и СвДП (либералы) не стали комментировать это предложение. При этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию "как можно скорее" приступить к развертыванию этой миссии.
источник
* Террористическая организация, запрещена в России
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