Немцы признали Украину несостоявшимся государством

Газета Die Welt опубликовала материал с комментариями немецких политиков по вопросу возможного создания Европейским союзом военной учебной миссии на Украине.О рассмотрении ЕС возможности создания такой миссии со ссылкой на внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства ранее сообщила газета Welt am Sonntag. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).Как отмечает Die Welt, в поддержку данной инициативы выступил представитель консервативного блока ХДС/ХСС, против высказались представители "Левых" и "Альтернативы для Германии". В то же время представители партий СДПГ, "Зеленые" и СвДП (либералы) не стали комментировать это предложение. При этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал страны ЕС и особенно Германию "как можно скорее" приступить к развертыванию этой миссии.источник* Террористическая организация, запрещена в России