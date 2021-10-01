Финансируемая Фондом Сороса группа "журналистов-расследователей" опубликовала слив документов (разумеется, без указания источника, что прозрачно намекает на причастность спецслужб, вброс которых легализует "группа расследователей") о международной коррупции и отмывании средств.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В досье содержатся данные о более 35 действующих и бывших национальных лидеров и 400 чиновников из около 100 стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).В частности, в материалах фигурирует имя президента Украины Владимира Зеленского. Как утверждает консорциум, он якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.— цитирует агентство досье.Кроме того, в материалах содержатся документы, согласно которым, говорится в сообщении.Международный консорциум также заявил, что выявил факты сотрудничества юридической фирмы СШАhttps://russian.rt.com/world/n... - цинк* * *, выяснили участники широкомасштабного расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ)., пишет в воскресенье, 3 октября, один из участников журналистского расследования, российское издание "Важные истории".По его данным,Как отмечается далее, минувшим летом Valerie находилась в Монако и у Лазурного берега Франции. При этом сам Чемезов находится под санкциями ЕС и не имеет право приезжать в Европу, но его дети, "судя по их социальным сетям, летают отдыхать на курорты Монако, Ибицы и материковой Испании, где в полузакрытом поселке СКјАгаро, указывает издание.Журналисты обнаружили также виллу в Марбелье, которая принадлежит компании Holytown Limited. Эту фирму в 2014 году приобрела компания с Британских Виргинских островов Penimar Holdings Limited, находящаяся во владении Анастасии Игнатовой и тещи Чемезова Людмилы Рукавишниковой, пишут "Важные истории". "Известные бизнесы Анастасии Игнатовой и Людмилы Рукавишниковой никак не позволяют понять, откуда у бабушки и внучки взялось в офшорах 22 миллиарда рублей", - отмечают журналисты.Помимо семьи Чемезова в досье упоминаются ряд других россиян, в частности, близкая подруга президента РФ Владимира Путина Светлана Кривоногих, называемая матерью его третьей дочери, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, глава президентской администрации Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров.https://www.dw.com/ru/zhurnali... - цинк* * *Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорные компании для приобретения замка на юге Франции стоимостью в 22 миллиона долларов, утверждается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ)., - говорится в заявлении консорциума.Отмечается, что в особняке Chateau Bigaud пять спален, он расположен на территории площадью 9,4 акра."Согласно публичным данным, замок принадлежал дочерней компании одной из чешских фирм, косвенно принадлежащей Бабишу", - утверждают журналисты.https://ria.ru/20211003/babish... - цинк* * *В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. ЖурналистыИ Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего британского премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.Миллиардер и строительный магнат Эрман Ылыджак из Турции был связан с двумя офшорными компаниями, которые в 2014 году были зарегистрированы на имя его матери и владели активами семейного строительного конгломерата. Одна из компаний, Covar Trading Ltd., заработала 105,5 млн долларов дивидендов в первый год после создания, согласно конфиденциальной финансовой отчетности. Эти деньги некоторое время хранились на счету в швейцарском банке. Однако, как следует из отчетности, в тот же год компания перевела почти всю указанную сумму в качестве "пожертвования", получатель которого в финансовых документах не указан. В финансовой отчетности компании эта денежная операция значится как "непредвиденные расходы". На момент публикации этой статьи Ылыджак не ответил на просьбу о комментарии. Холдинг Rönesans, которым владеетТурецкая редакция DW - единственное СМИ на турецком языке, принявшее участие в расследовании, поскольку в стране продолжаются репрессии против независимых средств массовой информации и журналистов.Кениата и его семья не ответили на запросы ICIJ о комментарии."Досье Пандоры" раскрывает истинных владельцев более 29 тысяч офшорных компаний. Некоторые из них используются для сокрытия банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и произведений искусства, например работ Пикассо и Бэнкси. Из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, чтоСекретные документыНа просьбу партнеров ICIJ по расследованию прокомментировать эту информацию в королевском дворце не ответили.для инвестирования, управления своим богатством и сохранения его в интересах своей семьи.https://www.dw.com/ru/dose-pan... - цинк* * *РИА «Новости» со ссылкой на Infobae добавляет, что с офшорными активами могут быть связаны певица Шакира и супермодель Клаудия Шиффер, аАгентство отмечает, что не может оценить достоверность сведений, а лишь приводит их изложение.https://mkam.business-gazeta.r... - цинк* * *Разумеется, как и в случае с публикацией прошлого досье в 2016-м году, подобные расследования и "расследования" существенно не повлияют на сложившееся положение дел.https://colonelcassad.li...