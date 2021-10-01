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Движение через путепровод на Советской закроют для движения легковых автомобилей

robot Сегодня, 15:450Новости
Движение через путепровод на Советской закроют для движения легковых автомобилей
Автомобильное движение по путепроводу на улице Советская в Луганске вечером 4 октября будет приостановлено в связи с ремонтом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.
«Автомобильное движение по путепроводу на улице Советская от перекрестка с улицей Ленина до перекрестка с улицей Андрея Линева будет закрыто 4 октября с 18:00 до 22:00 в связи с текущим ремонтом асфальтового покрытия на объекте», — говорится в сообщении.
В мэрии Луганска уточнили, что проезд будет закрыт для легковых автомобилей, которые смогут осуществлять объезд по улице Ленина и 4-му Лутугинскому проезду.
«Общественного транспорта ограничения не коснутся», — подчеркнула пресс-служба.
Ранее администрация Луганска призвала жителей и гостей города ограничить пешеходное и велосипедное движение по старой части путепровода на улице Советская в связи с демонтажными работами в рамках второй очереди его восстановления. Удобный город - Сегодня, 14:58 267

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