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В Луганске утвердили новый график работы лифтов

bot Сегодня, 15:450Новости
В Луганске утвердили новый график работы лифтов
В Луганске лифты в домах продолжат работу с 7:00 до 23:00 в связи с отменой комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Луганска.
Комендантский час ранее был отменен с 1 октября 2021 года по 1 февраля 2022 года.
В связи с этим администрацией Луганска принято решение о продлении работы лифтов — теперь они функционируют с 7:00 до 23:00.
В период действия комендантского часа лифты города работали с 7:00 до 21:00. В Луганске работу лифтов по графику объясняют экономией. Удобный город - Сегодня, 14:22 316

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