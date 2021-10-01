США обнаружили В«УкровермахтВ»

Свершилось немыслимое! В американской политической тусовке обнаружили, что на Украине поднимает голову нацизм. То есть семь лет они это не замечали, и, вдруг, заметили!В докладе университета Джорджа Вашингтона «Ультраправая группировка Centuria обосновалась в крупнейшем западном военно-учебном центре Украины» утверждается, что с 2018 года националисты «обосновались» в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в городе Львове.Работа была опубликована 21 сентября. Автор Алексей Кузьменко, украинский журналист, работающий в США. Кузьменко почти три года мониторил активность «Centuria» в социальных сетях и сделал следующий вывод:«Доказательства, представленные в этой статье, демонстрируют, что с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, главное военное учебное заведение Украины и крупный центр западной помощи стране, является домом для Centuria — самопровозглашенного ордена „европейского традиционализма“, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией», — текст доклада выложен на сайте «Illiberalism».Кузьменко утверждает, что за годы своей деятельности «Centuria» привлекла в свои ряды многих курсантов академии, и сейчас они являются офицерами среднего и старшего звена ВСУ.«Группировке удалось завербовать в академии будущих представителей военной элиты Украины. Ряд ее членов также получили доступ к западным военным учебным и подготовительным учреждениям. Один из членов, на тот момент курсант Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Великобритании в Сандхерсте, который он окончил в конце 2020 года. Очевидно, что на протяжении этого периода он поддерживал связь с группировкой» — написано в докладе.Более того, из доклада можно сделать вывод, что члены «Centuria» активно контактировали с военными инструкторами из Соединенных Штатов на Украине и с курсантами из военных академий США и Франции и находили у них одобрение и поддержку. Так офицеры члены «Centuria» принимали участие в совместных учениях с Великобританией, Германией, Францией, США, Канадой и Польшей.После публикации доклада академия Сагайдачного официально отвергла какие-либо связи своих курсантов с нацистами и националистами. В пресс-службе академии подчеркнули, что провели внутреннее расследование, и оно не выявило никаких доказательств присутствия членов «Centuria» среди курсантов и преподавательского состава.Но должны ли мы верить заявлению командования академии?За прошедшие, после нацистского переворота в Киеве, семь лет, мы имели бесчисленное количество раз убедиться в том, как глубоко проник нацизм в украинские силовые структуры. Если в 2014—2015 года нацистская символика в основном отмечалась и выявлялась во, всякого рода, «добробатах» — полурегулярных добровольческих националистических формированиях, типа «Азова», «Днепра», «Айдара» и проч., чьи бойцы украшали свою форму и амуницию элементами гитлеровской униформы, использовали знамёна и символику Вермахта и СС, татуировали свои тела свастиками, рунами и нацистскими лозунгами. То уже с 2016 года такие же факты пошли потоком и из обычных строевых частей ВСУ.Произошла «диффузия» — многие ветераны «добробатов» продолжили военную карьеру, поступив в высшие военные учебные заведения ВСУ — и, прежде всего, в главную кузницу кадров Сухопутных войск — академию им Сагайдачного, куда, естественно принесли свою радикальные нацистские убеждения, откуда убыли служить уже в строевые части ВСУ.Надо ли говорить, что появление в курсантской среде таких «ветеранов» не могло не оказать влияние и на настроения будущих офицеров. Репутация «хэроев», «крутость», романтический флёр и уважение общества, всегда были для неопытной молодёжи притягательным примером для подражания. Тем более, для молодых людей, выбравших своей стезёй службу в ВСУ.Отдельно надо сказать о том, что львовская институтская среда уже с середины 90-х была буквально пронизана сетью радикальных молодёжных националистических организаций, типа Студенческого братства Львовского национального университета имени Ивана Франко или Студенческого братства имени Степана Бандеры. Причём, входили в эти организации не только студенты, но и преподаватели, вплоть до руководителей ВУЗов.Достаточно упомянуть, что один из командиров батальона «Днепр» Владимир Парасюк был выходцем из «Студенческого братства»:«Я был членом студенческого братства во Львове, военную подготовку получал в хороших лагерях различных организаций, которые обучали духу украинства. Нас учили и рукопашным боям, и стрельбе из пневматического оружия, с официальным разрешением также учили стрелять из огнестрельного оружия в тирах. Также я был членом Конгресса украинских националистов, там была боевая реферантура…» — рассказывал он в одном из интервью.Фактически, Львов с начало 90-х был «кузницей» и «альма-матер» радикальных националистов. И, конечно, эти два потока — убеждённые львовские бандеровцы и, приехавшие получать военное образование «ветераны АТО», не могли не встретиться и не слиться в единстве, вовлекая в свою орбиту своих сослуживцев.Так, что обманываться бодрым заявлением пресс-службы академии не стоит! Нацизм пустил глубокие корни в украинской армии и, прежде всего, в военно-учебных заведениях, где уже давно царит культ УПА*, Бандеры, Шухевича, а заодно гитлеровской символики и эсэсовской «романтики».Поэтому, презрительное обозначение «Укровермахт», которым называют ВСУ защитники Донбасса, не так уж далеко от реальности. ВСУ всё больше превращаются в силовую структуру, чьей идеологией становится радикальный нацизм.И вот, на седьмом году такого перерождения, в США соизволили обратить на это внимание. Но изменит ли это отношение американских «кураторов» к ВСУ? Конечно, нет! Глупо думать, что тысячи американских, канадских, польских и немецких инструкторов всех уровней, которые все эти годы обучали и готовили солдат и офицеров ВСУ к боям на Востоке, не замечали этот чертополох нацизма, всё сильнее прораставший в идеологии и убеждениях «вийскослужбоцив». Конечно, замечали! И, не сомневаюсь, культивировали его, считая крайний национализм отличной идеологической мотивацией своих «подсоветных» — фанатичная ненависть прекрасный боевой наркотик.А как расценивать принятый Верховной Радой закон, определяющий права коренных народов на территории страны? Согласно ему, коренной народ Украины представляет собой автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории страны и являющуюся носителем самобытного языка и культуры. При этом русские — вторая по численности национальная группа населения, выведена за рамки действия этого закона.Так, что открытие университета Джорджа Вашингтона — это открытие «капитана Очевидности», которое ничего не значит, и никаких последствий иметь не будет. 11 июля депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива назвал современную Украину «колыбелью фашизма в Европе». И это куда более точно определение, чем выводы доклада университета Джорджа Вашингтона…Владислав Шарыгин____________________________________________________________________* Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) решением Верховного суда РФ от 17.11.2014 признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена.