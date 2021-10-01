США обнаружили В«УкровермахтВ»
Свершилось немыслимое! В американской политической тусовке обнаружили, что на Украине поднимает голову нацизм. То есть семь лет они это не замечали, и, вдруг, заметили!
В докладе университета Джорджа Вашингтона «Ультраправая группировка Centuria обосновалась в крупнейшем западном военно-учебном центре Украины» утверждается, что с 2018 года националисты «обосновались» в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в городе Львове.
Работа была опубликована 21 сентября. Автор Алексей Кузьменко, украинский журналист, работающий в США. Кузьменко почти три года мониторил активность «Centuria» в социальных сетях и сделал следующий вывод:
«Доказательства, представленные в этой статье, демонстрируют, что с 2018 года Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, главное военное учебное заведение Украины и крупный центр западной помощи стране, является домом для Centuria — самопровозглашенного ордена „европейского традиционализма“, заявившего о цели перестроить армию страны в соответствии с правой идеологией», — текст доклада выложен на сайте «Illiberalism».
Кузьменко утверждает, что за годы своей деятельности «Centuria» привлекла в свои ряды многих курсантов академии, и сейчас они являются офицерами среднего и старшего звена ВСУ.
«Группировке удалось завербовать в академии будущих представителей военной элиты Украины. Ряд ее членов также получили доступ к западным военным учебным и подготовительным учреждениям. Один из членов, на тот момент курсант Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Великобритании в Сандхерсте, который он окончил в конце 2020 года. Очевидно, что на протяжении этого периода он поддерживал связь с группировкой» — написано в докладе.
Более того, из доклада можно сделать вывод, что члены «Centuria» активно контактировали с военными инструкторами из Соединенных Штатов на Украине и с курсантами из военных академий США и Франции и находили у них одобрение и поддержку. Так офицеры члены «Centuria» принимали участие в совместных учениях с Великобританией, Германией, Францией, США, Канадой и Польшей.
После публикации доклада академия Сагайдачного официально отвергла какие-либо связи своих курсантов с нацистами и националистами. В пресс-службе академии подчеркнули, что провели внутреннее расследование, и оно не выявило никаких доказательств присутствия членов «Centuria» среди курсантов и преподавательского состава.
Но должны ли мы верить заявлению командования академии?
За прошедшие, после нацистского переворота в Киеве, семь лет, мы имели бесчисленное количество раз убедиться в том, как глубоко проник нацизм в украинские силовые структуры. Если в 2014—2015 года нацистская символика в основном отмечалась и выявлялась во, всякого рода, «добробатах» — полурегулярных добровольческих националистических формированиях, типа «Азова», «Днепра», «Айдара» и проч., чьи бойцы украшали свою форму и амуницию элементами гитлеровской униформы, использовали знамёна и символику Вермахта и СС, татуировали свои тела свастиками, рунами и нацистскими лозунгами. То уже с 2016 года такие же факты пошли потоком и из обычных строевых частей ВСУ.
Произошла «диффузия» — многие ветераны «добробатов» продолжили военную карьеру, поступив в высшие военные учебные заведения ВСУ — и, прежде всего, в главную кузницу кадров Сухопутных войск — академию им Сагайдачного, куда, естественно принесли свою радикальные нацистские убеждения, откуда убыли служить уже в строевые части ВСУ.
Надо ли говорить, что появление в курсантской среде таких «ветеранов» не могло не оказать влияние и на настроения будущих офицеров. Репутация «хэроев», «крутость», романтический флёр и уважение общества, всегда были для неопытной молодёжи притягательным примером для подражания. Тем более, для молодых людей, выбравших своей стезёй службу в ВСУ.
Отдельно надо сказать о том, что львовская институтская среда уже с середины 90-х была буквально пронизана сетью радикальных молодёжных националистических организаций, типа Студенческого братства Львовского национального университета имени Ивана Франко или Студенческого братства имени Степана Бандеры. Причём, входили в эти организации не только студенты, но и преподаватели, вплоть до руководителей ВУЗов.
Достаточно упомянуть, что один из командиров батальона «Днепр» Владимир Парасюк был выходцем из «Студенческого братства»:
«Я был членом студенческого братства во Львове, военную подготовку получал в хороших лагерях различных организаций, которые обучали духу украинства. Нас учили и рукопашным боям, и стрельбе из пневматического оружия, с официальным разрешением также учили стрелять из огнестрельного оружия в тирах. Также я был членом Конгресса украинских националистов, там была боевая реферантура…» — рассказывал он в одном из интервью.
Фактически, Львов с начало 90-х был «кузницей» и «альма-матер» радикальных националистов. И, конечно, эти два потока — убеждённые львовские бандеровцы и, приехавшие получать военное образование «ветераны АТО», не могли не встретиться и не слиться в единстве, вовлекая в свою орбиту своих сослуживцев.
Так, что обманываться бодрым заявлением пресс-службы академии не стоит! Нацизм пустил глубокие корни в украинской армии и, прежде всего, в военно-учебных заведениях, где уже давно царит культ УПА*, Бандеры, Шухевича, а заодно гитлеровской символики и эсэсовской «романтики».
Поэтому, презрительное обозначение «Укровермахт», которым называют ВСУ защитники Донбасса, не так уж далеко от реальности. ВСУ всё больше превращаются в силовую структуру, чьей идеологией становится радикальный нацизм.
И вот, на седьмом году такого перерождения, в США соизволили обратить на это внимание. Но изменит ли это отношение американских «кураторов» к ВСУ? Конечно, нет! Глупо думать, что тысячи американских, канадских, польских и немецких инструкторов всех уровней, которые все эти годы обучали и готовили солдат и офицеров ВСУ к боям на Востоке, не замечали этот чертополох нацизма, всё сильнее прораставший в идеологии и убеждениях «вийскослужбоцив». Конечно, замечали! И, не сомневаюсь, культивировали его, считая крайний национализм отличной идеологической мотивацией своих «подсоветных» — фанатичная ненависть прекрасный боевой наркотик.
А как расценивать принятый Верховной Радой закон, определяющий права коренных народов на территории страны? Согласно ему, коренной народ Украины представляет собой автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории страны и являющуюся носителем самобытного языка и культуры. При этом русские — вторая по численности национальная группа населения, выведена за рамки действия этого закона.
Так, что открытие университета Джорджа Вашингтона — это открытие «капитана Очевидности», которое ничего не значит, и никаких последствий иметь не будет. 11 июля депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива назвал современную Украину «колыбелью фашизма в Европе». И это куда более точно определение, чем выводы доклада университета Джорджа Вашингтона…
Владислав Шарыгин
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* Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА) решением Верховного суда РФ от 17.11.2014 признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена.
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