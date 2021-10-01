В Луганске критически растёт количество заболевших и умерших от COVID-19. Кто в этом виноват?



«На данный момент с начала ведения официальной статистики в ЛНР зафиксировано 10 021 случай заражения Sars-Cov-2 (коронавирусом). Из них более 1400 человек умерло. И это только официально. Многим ставят в качестве диагноза обычную пневмонию, от которой потом и умирают, — пишет автор.

Поговорив с представителями похоронного бизнеса в Луганске, автор выяснил, что в день одно похоронное агентство осуществляет несколько десятков погребений с закрытыми гробами (это один из признаков того, что человек умер от ковида).

«Проверить это легко — достаточно посетить любое действующее кладбище того же Луганска и визуально оценит количество свежих могил: большая часть из них даже ещё не засыпаны. О большом количестве отпеваний говорят и местные батюшки, не успевающие с одной похоронной процессии на другую», — отмечает ТГ.

«Сразу же задаешься вопросом, а что происходит в больницах, да и в целом в медицине? Отвечу — медиков не хватает. Кадровый дефицит сейчас заметен как со средним медперсоналом, так и врачами. В той же 7-й Луганской больнице, куда нынче стали свозить всех коронавирусных, на приёме сидит один доктор, который не успевает справится с большим наплывом больных в период очередной волны коронавируса», — описывает нынешнюю ситуацию автор.

«Люди сидят в коридоре с 13:00, сейчас 20.30, им не оказывают ни какой помощи, они просто сидят и ждут,а чего не понятно, врач один на всех. Мест, куда положить этих людей нет. Но скорая везёт и везёт, за 10 минут моего прибывания там привезли 2 человека, а там уже человек 15 в коридоре сидит и не понятно чего ждут», — пишет в социальных сетях одна из жительниц Луганска. Такая же ситуация в других больницах.



Сейчас власти предприняли определённые меры: выделили для борьбы с коронавирусом: роддом луганской больницы № 3 и перинатальный центр Луганской республиканской клинической больницы.

«Это, к слову, вызвало тотальное возмущение среди рожениц и обычного населения. На фоне пандемии в Луганске продолжают работать кафе, рестораны. Проводятся массовые мероприятия по типу Дня города и других. Правда, официально их проводить нельзя. Люди абсолютно справедливо возмущаются, о чём регулярно пишут в социальных сетях как на своих страницах, так и в крупных пабликах. Школы на дистанционку не отправляют: мол пускай образовательное учреждение само принимает решение о закрытии. При этом в классах холодно, не рабочие буфеты во многих школах, а также огромное количество больных среди детворы», — отмечает автор. .

«На данный момент из 27 детей, нет 11, болеют. Сезон ОРЗ и ОРВИ не отменяли и деток болеет много..», — написала пользовательница соцсетей.

По мнению ТГ-канала, о большом количестве больных говорит и работа скорой.

» Не так давно лично дожидался для собственного ребёнка «карету» чуть больше часа. Это была ещё середина сентября, но ребята приехали и всю первую помощь оказали, доставили в инфекционку", — делится собственным опытом автор и приводит другие примеры.

Сейчас ситуация ухудшилась и люди вынуждены ждать по 3,4,5, а то и весь день.

«Сегодня у моей бабушки случился инсульт , вызвали ей скорую , точнее пытались вызвать скорую с 10 утра в итоге она приехала только в 9 вечера», — пишет ещё одна луганчанка.

Ситуацию усугубляет и халатное отношение самого населения к своему здоровью. Люди ходят на работу с повышенной температурой, отправляют больных детей на учёбу и в детские сады, разнося болезнь среди здоровых.

«У моей коллеги по работе дочь с температурой 37, 5 две недели ходила, (пропила антибиотики, противовирусные), при этом кашля не было, вчера послали на снимок односторонняя пневмония, взяли тест на Ковид, вот так, а у меня сын две недели тоже болел, пропил антибиотики 10 дней, так как осложнение отит и вот не успел в школу сходить два дня опят говорит нос заложен, ну как так, страшно, неужели нельзя каникулы сделать раньше? Учителя так же болеть стали одни за одним, кошмар!», — пишет жительница Алчевска.



Эпидедмиологи в свою очередь объясняют повышенную смертность от ковида осенним снижением иммунитета. Также у людей пропала настороженность в отношении вируса, из-за чего они стали пренебрегать правилами личной профилактики, отказываясь от ношения масок или неправильно их надевая.

При этом в России текущую волну ковида называют самой тяжёлой. Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» — педиатр-инфекционист Евгений Тимаков уверен, что эта волна растянется на шесть месяцев, а стабилизация ситуации произойдёт не раньше декабря. А пока будем смотреть, как в Луганске будут на неё реагировать. Красота и здоровье - Сегодня, 16:58 295 В Луганске ежедневно фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. В среднем в регионе в день, согласно официальной статистики, фиксируется минимум по паре сотен новых случаев заражения. Пару десятков при этом ежедневно умирают. Население начинает винить в этом власти и медиков. Власти в свою очередь обвиняют в халатном отношении к действующим ограничениям простых людей. Кто же виноват в этом процессе? Разобраться в этом вопросе пытается автор телеграм-канала «Журналистика со вкусом».«На данный момент с начала ведения официальной статистики в ЛНР зафиксировано 10 021 случай заражения Sars-Cov-2 (коронавирусом). Из них более 1400 человек умерло. И это только официально. Многим ставят в качестве диагноза обычную пневмонию, от которой потом и умирают, — пишет автор.Поговорив с представителями похоронного бизнеса в Луганске, автор выяснил, что в день одно похоронное агентство осуществляет несколько десятков погребений с закрытыми гробами (это один из признаков того, что человек умер от ковида).«Проверить это легко — достаточно посетить любое действующее кладбище того же Луганска и визуально оценит количество свежих могил: большая часть из них даже ещё не засыпаны. О большом количестве отпеваний говорят и местные батюшки, не успевающие с одной похоронной процессии на другую», — отмечает ТГ.«Сразу же задаешься вопросом, а что происходит в больницах, да и в целом в медицине? Отвечу — медиков не хватает. Кадровый дефицит сейчас заметен как со средним медперсоналом, так и врачами. В той же 7-й Луганской больнице, куда нынче стали свозить всех коронавирусных, на приёме сидит один доктор, который не успевает справится с большим наплывом больных в период очередной волны коронавируса», — описывает нынешнюю ситуацию автор.«Люди сидят в коридоре с 13:00, сейчас 20.30, им не оказывают ни какой помощи, они просто сидят и ждут,а чего не понятно, врач один на всех. Мест, куда положить этих людей нет. Но скорая везёт и везёт, за 10 минут моего прибывания там привезли 2 человека, а там уже человек 15 в коридоре сидит и не понятно чего ждут», — пишет в социальных сетях одна из жительниц Луганска. Такая же ситуация в других больницах.Сейчас власти предприняли определённые меры: выделили для борьбы с коронавирусом: роддом луганской больницы № 3 и перинатальный центр Луганской республиканской клинической больницы.«Это, к слову, вызвало тотальное возмущение среди рожениц и обычного населения. На фоне пандемии в Луганске продолжают работать кафе, рестораны. Проводятся массовые мероприятия по типу Дня города и других. Правда, официально их проводить нельзя. Люди абсолютно справедливо возмущаются, о чём регулярно пишут в социальных сетях как на своих страницах, так и в крупных пабликах. Школы на дистанционку не отправляют: мол пускай образовательное учреждение само принимает решение о закрытии. При этом в классах холодно, не рабочие буфеты во многих школах, а также огромное количество больных среди детворы», — отмечает автор. .«На данный момент из 27 детей, нет 11, болеют. Сезон ОРЗ и ОРВИ не отменяли и деток болеет много..», — написала пользовательница соцсетей.По мнению ТГ-канала, о большом количестве больных говорит и работа скорой.» Не так давно лично дожидался для собственного ребёнка «карету» чуть больше часа. Это была ещё середина сентября, но ребята приехали и всю первую помощь оказали, доставили в инфекционку", — делится собственным опытом автор и приводит другие примеры.Сейчас ситуация ухудшилась и люди вынуждены ждать по 3,4,5, а то и весь день.«Сегодня у моей бабушки случился инсульт , вызвали ей скорую , точнее пытались вызвать скорую с 10 утра в итоге она приехала только в 9 вечера», — пишет ещё одна луганчанка.Ситуацию усугубляет и халатное отношение самого населения к своему здоровью. Люди ходят на работу с повышенной температурой, отправляют больных детей на учёбу и в детские сады, разнося болезнь среди здоровых.«У моей коллеги по работе дочь с температурой 37, 5 две недели ходила, (пропила антибиотики, противовирусные), при этом кашля не было, вчера послали на снимок односторонняя пневмония, взяли тест на Ковид, вот так, а у меня сын две недели тоже болел, пропил антибиотики 10 дней, так как осложнение отит и вот не успел в школу сходить два дня опят говорит нос заложен, ну как так, страшно, неужели нельзя каникулы сделать раньше? Учителя так же болеть стали одни за одним, кошмар!», — пишет жительница Алчевска.Эпидедмиологи в свою очередь объясняют повышенную смертность от ковида осенним снижением иммунитета. Также у людей пропала настороженность в отношении вируса, из-за чего они стали пренебрегать правилами личной профилактики, отказываясь от ношения масок или неправильно их надевая.При этом в России текущую волну ковида называют самой тяжёлой. Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» — педиатр-инфекционист Евгений Тимаков уверен, что эта волна растянется на шесть месяцев, а стабилизация ситуации произойдёт не раньше декабря. А пока будем смотреть, как в Луганске будут на неё реагировать. Красота и здоровье - Сегодня, 16:58 295

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