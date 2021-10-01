Системы отопления более 70% многоэтажек Луганска уже заполнены теплоносителем
Специалисты «Центрожилком» выполнили гидравлическое заполнение отопительных систем более чем в 70% многоквартирных домов Луганска, находящихся на балансе предприятия. Об этом сообщил директор предприятия Александр Фогель.
«1 010 домов (из 1 382 находящихся на балансе предприятия — примечание ЛИЦ) мы заполнили уже, это 72%. Уверенно движемся в этом направлении совместно с тепловиками. Серьезных аварийных ситуаций нет, все идет в штатном режиме», — рассказал он.
Начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин добавил, что «службы оперативно устраняют выявленные порывы».
Ранее он сообщал, что работники столичных коммунальных предприятий подготовили к предстоящему отопительному сезону 1 465 из 1 470 многоквартирных домов Луганска.
Генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько сообщала, что предприятие начнет отопительный сезон после ремонта на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа», который пройдет с 8 по 10 октября. Удобный город - Сегодня, 17:54 48
«1 010 домов (из 1 382 находящихся на балансе предприятия — примечание ЛИЦ) мы заполнили уже, это 72%. Уверенно движемся в этом направлении совместно с тепловиками. Серьезных аварийных ситуаций нет, все идет в штатном режиме», — рассказал он.
Начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин добавил, что «службы оперативно устраняют выявленные порывы».
Ранее он сообщал, что работники столичных коммунальных предприятий подготовили к предстоящему отопительному сезону 1 465 из 1 470 многоквартирных домов Луганска.
Генеральный директор «Луганскгаза» Татьяна Богородько сообщала, что предприятие начнет отопительный сезон после ремонта на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа», который пройдет с 8 по 10 октября. Удобный город - Сегодня, 17:54 48
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