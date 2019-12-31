В Кремле рассказали, как Путин относится к идее встретиться с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не фиксировали" ,- сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли до конца года состояться встреча Путина и Зеленского и согласны ли в Кремле с оценкой, что "встречу пытается не допустить окружение главы российского государства".
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