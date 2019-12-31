В Кремле рассказали, как Путин относится к идее встретиться с Зеленским

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести. Но сначала хорошо бы определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать, и здесь как раз никакого продвижения пока мы не фиксировали" ,- сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли до конца года состояться встреча Путина и Зеленского и согласны ли в Кремле с оценкой, что "встречу пытается не допустить окружение главы российского государства".

Президент РФ Владимир Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.