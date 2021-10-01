Великий энергетический кризис

И Европа, и Азия в плену энергетических проблем. Но если для Азии всё во многом связано с изначальной ограниченностью энергетических ресурсов (нефть, газ, уголь), то в Европе проблемы имеют несколько иной характер, в большей мере связанный с геополитическим позиционированием.Рыночные цены на газ штурмуют запредельные показатели. Перевалив за тысячу долларов на тысячу кубометров голубого топлива цены продолжили рост и в преддверие зимы штурмуют одну отметку за другой. Теперь уже более 1200 долларов за тысячу кубометров. Вверх идут и цены на нефть. И всё это на фоне многочисленных дискуссий о зеленой энергетике, триумфе ветровой генерации, необходимости отказаться от углеводородной энергетики и закрыть атомные электростанции и множество аналогичных посылов. При этом, если в континентальной Европе проблемы в основном с наполнением подземных газохранилищ и с ценой на отопление, то Великобритания бьет все возможные рекорды и параллельно разворачивает кризис горючего (очереди на бензоколонках), а также опустевшие полки магазинов, в которые как оказалось некому возить продовольствие. К нему добавляется и кризис самого продовольствия, которое Великобритания в экстренном порядке стремится получить … из Бразилии. В других странах ЕС, судя по всему данное продолжение энергетического кризиса только набирает обороты, но идет по тем же самым путям.Таким образом кризис в Европе носит системный характер, затрагивает практически весь Европейский Союз и вполне может породить мультипликативные эффекты в своей экономике и поразить экономику других стран в силу наличия связанности всех экономик мира. А это уже принцип домино, после которого весь мир коллективными усилиями придется вытаскивать из масштабного экономического кризиса.Кризис же неизбежен. Он стал последствием как непродуманной коронавирусной политики (на первый взгляд) и провальной макроэкономической политики как минимум в европейском масштабе (при некотором отдалении). Очевидно, что, хотя в основе кризиса и лежат последствия неблагоприятной макроэкономической политики в прошлых периодах (ситуативно к борьбе с последствиями коронавируса), на деле они связаны с изначально ущербной макроэкономической политикой Европейского Союза, которая и проявилась в полной мере.Попробуем проанализировать благодаря чему возникла сегодняшняя ситуация в энергетике и каким образом Европейский Союз может выйти из кризисной ситуации и вернуть своей экономике рост и динамическое развитие. Оговорюсь сразу, я не вижу оптимальных выходов для экономики ЕС без смены парадигмы, а ее не произойдет.На самом деле в текущем энергетическом кризисе обвиняют чаще всего поставщиков в том числе и Россию. Дескать не обеспечили вовремя завоз голубого топлива в страны ЕС. Не наполнили хранилища, вот цены и взлетели. Тут наблюдается как минимум неправильное понимание сути произошедшего.А в произошедшем дикий коктейль из непродуманной энергетической политики (зеленая энергетика начала уничтожать традиционную), экономической политики коронавирусного периода, геополитической игры с попыткой действовать против России – силой и неверной макроэкономической политики. Обо всем по порядку.Зеленая энергетическая политика как основание кризиса очевидна. Успешно поборов в некоторых странах атомную генерацию, в других угольную и продолжая наступление на традиционную энергетику под флагами сохранения климатам в ЕС изменили баланс энергетических генерация, сделав свою энергетику менее устойчивой к вызовам ситуативных трудностей.Экономическая политика коронавирусного периода, с одной стороны наводнила рынки выброшенными дешевыми деньгами, разогнав инфляцию, а с другой, попыталась сэкономить на закупках газа, не проведя их вовремя, весной и летом. В результате к текущему моменту подошли с огромным дефицитом газа в хранилищах. А компенсировать его экстренно просто невозможно.Геополитически игры были связаны с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток – 2» и стремлением навязать России обязательность транзита через Украину. Чего Москва категорически делать не собирается. Ситуацию может как-то разрешить сертификация «Северного потока - 2», но европейские власти пока что пытаются продолжать давление на Россию, вместо переговорного процесса и принятия взвешенного решения. Есть ли вина России? Формально нет. Контракты не нарушаются. Есть ли желание не спасать Европу себе в убыток? Конечно. Россия не обязана спасать ЕС себе во вред.Но самое важное - это проблема макроэкономической политики, которая не очень-то и связана с предыдущими. Ее суть в том, что в ЕС дисбаланс на рынках энергоносителей, а третий энергопакет, призван не защищать страны ЕС от недостатка топлива, а ограничивать самостоятельность стран ЕС. В части же экономики не был выдержан баланс между изменением цен на производимые товары и топливо. И вот когда этот баланс оказался нарушен критически европейские рынки начало штормить.Таким образом, энергетический кризис был запрограммирован и неизбежен. Избежать его мог позволить комплекс долгосрочных договоров по устойчивым ценовым формулам, но ведь парадигма – газ – топливо прошлого для ЕС – религия.Сейчас в Европейском Союзе кризис. При этом рост цен происходит и в Азии. Где Китай и другие азиатские центры экономики страдают от климатических изысков. Кризис практически везде. Кроме стран, которые сами производят топливо. И кризис будет продолжаться и далее.Тут беда не в том, что цены взлетели. В конце концов цены на газ можно было б ы и уронить, просто играя на информационных поводах. Вот только отсутствия газа в хранилищах стан ЕС и бензина на бензоколонках Великобритании никуда не денешь. Решения задачи в краткосрочной перспективе нет. Цена будет оставаться высокой по крайней мере до того момента, пока не удастся наладить устойчивые фактические поставки топлива. Пока к этому перспектив нет. И хотя в Великобритании пытаются решить проблему с подвозом топлива на АЗС, для чего за руль нефтяных цистерн пытаются посадить военных и нанять всех, кого только можно, проблема более сложна. Разгон инфляции за часы не остановить, в устойчивой перспективе рынок водителями не насытить.Более простой кажется проблема ЕС с газом. Гипотетически наладить поставки газа просто. Для этого достаточно просто подписать договор с Россией на поставку газа на долгосрочный период. По обоюдовыгодным формулам. Как это, например, наплевав на ЕС с его комиссарами Венгрия. Но Венгрия Орбана - это случай особый и тиражированию не поддается. Да и другая проблема – ограниченность пропускной способности газопроводов никто с повестки дня не снимал. Даже если сейчас загрузить все газопроводы на поставку газа из России это не решит проблему длительного ограничения закупок со стороны ЕС в прошлых периодах. Упущенного не воротишь.А следом за ценой на газ идут и другие проблемы. Как минимум – проблемы в социальной политике. Когда начнут расти розничные цены, и окажется, что многим в странах ЕС платить за тепло просто нечем. А дальше начнут дорожать товары, производимые с использованием электрической и тепловой энергией (в принципе все, только в разной мере). А дальше пойдет еще более неприятная ситуация, когда окажется, что при такой цене европейские товары не конкурентоспособны.Разумеется, будут попытки заставить Россию начать прокачку газа в полной мере с использованием украинского и польского маршрутов. Вот только Москве это совершенно не нужно, а значит начнется торг, который будет в большей степени политическим, чем экономическим. ЕС будет пытаться давить на Москву, угрожая санкциями и изоляцией (при этом прекрасно понимая, что весь прошлый опыт санкционной политики показывает ее ущербность), будет пытаться давить на жалость (в ход пойдут детские письма, слезливые материалы в СМИ и демонизация кровожадного Путина, замораживающего Европу. Этому европейские страны научились еще во времена Бомарше и Мольера), будут попытки обойтись обещаниями с целью забыть о них, как только кризис чуть спадет. Обязательно будет включен торг с заявлениями о том, что если Россия прямо сейчас не натянет прокачку большего объема через ГТС Украины, то ЕС пойдет заключать контракты на поставку американского сжиженного газа. То есть весь набор средств – угрозы, шантаж, давление на жалость.Есть и другой. Более рациональный способ. Сертифицировать «Северный поток - 2» и заключить долгосрочные. устойчивые соглашения. При таком условии резко сократится турбулентность на магистралях поставки. Что касается физических объемов, то их, конечно, из неоткуда не возьмешь. Однако, российские хранилища в порядке. А увеличить забор газа на месторождениях волне возможно на определенный процент. Это хоть и не решит проблемы. Но позволит сделать кризис мягче и постепенно выходить из критического положения. Но ЕС пытается не допустить ситуаций, при которых она утратит инструмент влияния на Россию через игру на покупке газа.Эта ситуация, однако, не может продолжаться вечно. И переход газового кризиса из состояния высоких цен, к состоянию замерзающих городов и далее к состоянию неконкурентоспособного Европейского Союза должна заставить предпринять рациональные меры. Хотя в это верится всё меньше и меньше.Кризис будет преодолен. Это неизбежно. Так как потребность в отоплении и электричестве есть, а природном газе с приходом весны уменьшится. Вопрос в том, как европейским городам дожить до весны.Можно конечно распространять бравые ролики с инструкциями как согреваться морозной зимой. Можно пытаться убаюкивать население, что зима будет не такой уж и холодной (что совершенно не так). Можно делать много чего, но от этого газ в хранилищах не появится, и цена не снизится.Варианта последствий кризиса три. Первый вариант уже описанный ранее. Страны ЕС заключают долгосрочные договоры с Россией, Германия вводит в эксплуатацию «Северный поток - 2», предпринимает значительные меры в сфере энергосбережения и тихонько. Но последовательно выходит из кризиса. Но не в полной мере. Для того, чтобы преодолеть проблемы, связанные с макроэкономическими показателями необходимо менять политику.Как минимум бюджетирование в сфере энергетики, отказаться от попыток моментально уйти к зеленой энергетике, убивая традиционную и, наконец, вводить высокую степень государственного регулирования, дабы устранить дисбаланс между ценой на товары и топливо. Это вариант в потенциале может привести к энергетической безопасности стран ЕС. Но тут встанет вопрос политический – зависимости от России. И, как следствие, наличия недоверия между ЕС и Россией практически гарантированного отказа от такой позиции. Равно как и по причине давления со стороны общественности по «зеленому» вопросу, который вполне может убить европейскую экономику.Альтернативных вариантов два. Первый и самый простой. ЕС удается заставить Россию пойти на кратное увеличение поставок газа через Украину и Польшу. В Киеве и Варшаве праздник. В европейских столицах радость от того, что проблема решена. В Москве говорят о том, что это выгодно. Это действительно в текущем моменте выгодно, так ка продажи могут пойти по очень высокой цене. Вот только в перспективе это проблематично. Во-первых, потому, что если получилось один раз, то получится и второй продумают в ЕС. Во-вторых, решение проблемы таким образом убедит в необходимости дальнейшего развития «зеленой энергетики». А в случае чего – давить на Россию. В-третьих, это сделает спор по сертификации «Северного потока – 2» политическим и даст возможность куражится еще практически год, до следующей осени. Вот и получается, что то, что выгодно в моменте, не выгодно в перспективе. И надеюсь, что российское руководство на контакт такого рода не пойдет.Вариант номер 2. Россия отказывается и ЕС пытается найти альтернативные способы решения проблемы. А их только два. Первый – заставить кого-то продать в ЕС газ, посредством уже имеющихся мощностей. Сейчас пытаются давить на Алжир. Не очень удачно. Попробуют договариваться с Ираном, тем более что вскоре очередные переговоры по атомной проблеме. Вероятно, тоже не удачно. Если не найдут способ решения проблемы будут пытаться решать через рост цен и отъем газа у конкурентов, но это чревато ценовой войной. Куда поплывут газовозы в Китай, или в ЕС зависит и от экономических и от политических факторов. И страны Персидского Залива будут торговаться. Параллельно ЕС придется сесть на очень жесткий режим экономии топлива. Вполне вероятно это будет сделано, через отключения ряда промышленных предприятий и введения жестких лимитов для населения. Вот только это опять же не изменит устойчивые тренды, а ЕС опять будет с упоением говорить о торжестве зеленой энергетики.Как вывод, у ЕС практически нет варианта, кроме как вернуться к сбалансированной энергетической политике и договариваться с Россией не с позиции силы, а с позиций разума. При этом, очевидно, что у этой идеи будут противники. Как системные, например США и многочисленные зеленые партии и организации, так и массы, с мозгами напичканными зеленой повесткой.И в этом случае крайне интересными становится геополитический ракурс. Дело в том, что давление на Россию, являющееся неотъемлемой частью любых альтернативных путей решения газового кризиса должно получить реальное, а не номинальное оформление.ЕС может сколь угодно долго пытаться заявлять о чем-то и говорить сколько угодно гадостей о российском руководстве. Это не поможет в решении газовой проблемы ровно так же, как и не поможет обратное. Лесть, которая может начаться уже сейчас, и которую на некотором уровне уже запустила Великобритания может иметь весьма негативный след. Дело в том, что население России «природно» падко на лесть, любит, чтобы о России и русских говорили хорошо и даже готово верить таким словам.Тут, правда, надо понимать, что что бы ни говорили в странах ЕС о России, какими бы возвышенными эпитетами не изъяснялись, это будет не искренне. Мы сами можем верить в кучу хвалебных вещей в отношение России, но должны помнить, что, если о нас хорошо говорят за рубежом – значит врут и хотят что-то лучить взамен слов. Потому что нет в мире практики даром говорить комплименты. А получив искомое, говорящий комплимент, вероятнее всего посмеется легковерию того, кто на это комплимент купился. Так что путь лучше ругают. чем хвалят. Ругань искренне лживых комплиментов.Между тем, средства давления должны использоваться. И первое из таких средств уже пошло в ход. ЕС заявляет о готовности развернуть на Украине военно-полицейскую миссию. То есть фактически осуществит интервенцию в пространство геополитических интересов России. Не под флагами НАТО конечно, та как это угрожает просто войной, а под флагами ЕС с «полицейской» мессией. Оборотная сторона этого вполне очевидна. Если вы соглашаетесь поставлять сейчас газ через Украину и Польшу. Мы не будем разворачивать «военно-полицейскую» миссию. По идее на этом месте должно быть заявление, что в случае, если такая миссия будет организована Россия считает, это актом нападения на себя. Тут же раздадутся крики «Это может вызвать войну!», «А пойдешь ли ты умирать на фронт и—за вонючего, Путинского газа?». Тут мне есть что ответить. Во-первых, никакой войны не будет. Европа не готова погибнуть, зато готова угрожать. Во-вторых, да, разумеется пойду, потому что допускать откровенного давления на себя нельзя не при каких обстоятельствах.Скорее всего будут открыты другие форточки Овертона. Часть из них мы уже видели в ПАСЕ, часть еще нет. Но геополитические претензии к России предъявить половина Евросоюза, а часть еще и территориальные. Скорее всего по Европе прокатится волна дипломатических скандалов с высылкой российских дипломатов по надуманным предлогам и т.д. В общем, типичная практика европейского давления, к которой мы за последние годы уже привыкли. Целесообразно на них не обращать внимания, отвечая симметрично. Тем более, что именно ЕС, а не Россия находится в слабом положении, как минимум до исхода зимы.Так что нас ждет впереди увлекательная и весьма жаркая чреда переговоров и взаимных политических маневров. И чем ниже будет показатель термометров в Европе, тем выше будет градус российско-европейского противостояния. Потому, что эта осень может определить расклад сил в Европе не на год или два, а на десятилетия.М.Тирских, науч. рук. "АЦБР", глав. ред. журнала "Exlegis: правовые исследования"