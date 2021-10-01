Глобальный сбой произошел в работе Instagram, Facebook и WhatsApp

Пользователи из ряда стран, в том числе из России, пожаловались на масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбои в работе соцсетей начались после 18.34 мск. О проблемах сообщали пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, России и других стран, РИА «Новости».Большинство пользователей Facebook жалуется на работу сайта, а также на соединение с сервером и сбои в приложении. В Instagram в основном наблюдаются сбои в приложении, а также соединении с сервером и работой сайта. У пользователей Whatsapp также наблюдаются проблемы с работой приложения, соединением с сервером и отправкой сообщений.В начале сентября сбой произошел в работе соцсети Instagram, проблемы в работе сервиса наблюдались сразу в нескольких странах мира.