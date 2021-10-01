Завтра в Луганске без осадков, ветрено, днем до 15 градусов тепла



«С 21:00 4 октября до 21:00 5 октября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков; ветер восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, днем — 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 5-7 градусов выше нуля ночью и 11-13 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла ночью и от 12 до 14 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается сухая, ветреная погода, температурный фон существенно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 22:08 93 Температура воздуха в регионе 5 октября будет колебаться от 3 градусов выше нуля ночью до 15 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 4 октября до 21:00 5 октября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков; ветер восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, днем — 13-15 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 5-7 градусов выше нуля ночью и 11-13 градусов тепла днем.В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла ночью и от 12 до 14 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни ожидается сухая, ветреная погода, температурный фон существенно не изменится. Погода в Луганске - Сегодня, 22:08 93

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