В Луганске начались проверки супермаркетов «Абсолют» и «Универсам».
Сотрудники Луганской городской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) начали проверки соблюдения эпидемических требований в супермаркетах Луганска. Об этом сообщила врач по гигиене питания отделения гигиены питания Луганской городской СЭС Людмила Рыжкова.
Ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) поручила Министерству здравоохранения организовать в торговых центрах и супермаркетах проверки соблюдения противоэпидемических требований, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
«Сегодня начаты рейдовые проверки супермаркетов по выполнению решений ЧСПК по соблюдению мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции», — сообщила Рыжкова.
Врач рассказала, что сегодня сотрудники СЭС проверили ряд столичных супермаркетов торговых сетей «Абсолют» и «Универсам».
«В ходе проверки супермаркета «Абсолют» мы установили, что предприятие обеспечено достаточным количеством дезинфицирующих средств, масок и средств индивидуальной защиты. Есть замечания к маркировке — нужно обновить маркировку дезинфицирующих средств, и в данный момент обновляются разметочные линии для разграничения потока покупателей», — сообщила Рыжкова.
Она добавила, что по результатам выявленных нарушений будут приняты меры административного взыскания. Врач подытожила, что в данном конкретном супермаркете соблюдается режим и кратность обработки помещения дезинфицирующими средствами, а все сотрудники работают в перчатках и масках.
«Наиболее частыми являются нарушения масочного режима, ношения перчаток, кратности обработки помещений, посетители не соблюдают масочный режим», — сказала Рыжкова по итогам первых проверок столичных супермаркетов.
Кассир супермаркета «Абсолют» Оксана Пышная отметила, что она сама и ее коллеги стараются тщательно соблюдать все требования ЧСПК.
«Каждые полтора часа мы обрабатываем транспортировочную ленту специальным дезраствором, который у нас находится на каждой кассе. Маски меняются в течение каждых двух часов, конечно, работаем в перчатках», — рассказала она.
При этом кассир констатировала, что значительная часть покупателей не желает надевать защитные маски. Красота и здоровье - Сегодня, 21:54 180
Ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) поручила Министерству здравоохранения организовать в торговых центрах и супермаркетах проверки соблюдения противоэпидемических требований, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
«Сегодня начаты рейдовые проверки супермаркетов по выполнению решений ЧСПК по соблюдению мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции», — сообщила Рыжкова.
Врач рассказала, что сегодня сотрудники СЭС проверили ряд столичных супермаркетов торговых сетей «Абсолют» и «Универсам».
«В ходе проверки супермаркета «Абсолют» мы установили, что предприятие обеспечено достаточным количеством дезинфицирующих средств, масок и средств индивидуальной защиты. Есть замечания к маркировке — нужно обновить маркировку дезинфицирующих средств, и в данный момент обновляются разметочные линии для разграничения потока покупателей», — сообщила Рыжкова.
Она добавила, что по результатам выявленных нарушений будут приняты меры административного взыскания. Врач подытожила, что в данном конкретном супермаркете соблюдается режим и кратность обработки помещения дезинфицирующими средствами, а все сотрудники работают в перчатках и масках.
«Наиболее частыми являются нарушения масочного режима, ношения перчаток, кратности обработки помещений, посетители не соблюдают масочный режим», — сказала Рыжкова по итогам первых проверок столичных супермаркетов.
Кассир супермаркета «Абсолют» Оксана Пышная отметила, что она сама и ее коллеги стараются тщательно соблюдать все требования ЧСПК.
«Каждые полтора часа мы обрабатываем транспортировочную ленту специальным дезраствором, который у нас находится на каждой кассе. Маски меняются в течение каждых двух часов, конечно, работаем в перчатках», — рассказала она.
При этом кассир констатировала, что значительная часть покупателей не желает надевать защитные маски. Красота и здоровье - Сегодня, 21:54 180
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