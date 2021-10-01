Утром и днем — резкое ухудшение погоды. Объявлено штормовое предупреждение
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в региона утром и днем 5 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Утром, днем 5 октября местами по территории региона ожидается усиление восточного ветра 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев. Погода в Луганске - Сегодня, 04:30 92
«Утром, днем 5 октября местами по территории региона ожидается усиление восточного ветра 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. При ветре такой силы возможны обрывы электропроводов, рекламных щитов и веток деревьев. Погода в Луганске - Сегодня, 04:30 92
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