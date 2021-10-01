Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Курс валют в Луганске на 5 октября

verter Сегодня, 06:000Новости
Курс валют в Луганске на 5 октября
Госбанк информирует о том, что с 5 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
72,9239 рубля
1 ЕВРО
84,6355 рубля
10 украинских гривен
27,4526 рубля
Напомним, на выходных курс основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США
72,9215 рубля
1 ЕВРО
84,4577 рубля
10 украинских гривен
27,4216 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 158

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: