Курс валют в Луганске на 5 октября
Госбанк информирует о том, что с 5 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
72,9239 рубля
1 ЕВРО
84,6355 рубля
10 украинских гривен
27,4526 рубля
Напомним, на выходных курс основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США
72,9215 рубля
1 ЕВРО
84,4577 рубля
10 украинских гривен
27,4216 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 158
1 доллар США
72,9239 рубля
1 ЕВРО
84,6355 рубля
10 украинских гривен
27,4526 рубля
Напомним, на выходных курс основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США
72,9215 рубля
1 ЕВРО
84,4577 рубля
10 украинских гривен
27,4216 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 158
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