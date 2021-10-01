За неделю в Луганске отремонтировали асфальтовое покрытие на четырех улицах



«В течение минувшей недели отремонтировали порядка четырех тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на улицах Смоленская, Путейская, Славянская и Молодежная. Уложили 520 тонн асфальтобетона, подготовили еще 800 квадратов к асфальтированию», — рассказал он.

Бабенко добавил, что за неделю коммунальщики вывезли со столичных дорог почти 900 тонн мусора и очистили 71 колодец ливневой канализации.

«Сегодня продолжаем работы по текущему ремонту улиц Путейская и Смоленская, а также участка путепровода на Советской», — отметил руководитель ЭЛУА.

Ранее Бабенко сообщал, что сотрудники предприятия с начала сезона дорожных работ, стартовавшего в апреле, отремонтировали 80,2 тыс. кв. м асфальтового покрытия дорог на 41 улице Луганска. Удобный город - Сегодня, 07:03 186 Специалисты «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» (ЭЛУА) за неделю отремонтировали около четырех тыс. кв. м асфальтового покрытия дорог на четырех автомагистралях Луганска. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на начальника предприятия Андрея Бабенко.«В течение минувшей недели отремонтировали порядка четырех тысяч квадратных метров асфальтового покрытия на улицах Смоленская, Путейская, Славянская и Молодежная. Уложили 520 тонн асфальтобетона, подготовили еще 800 квадратов к асфальтированию», — рассказал он.Бабенко добавил, что за неделю коммунальщики вывезли со столичных дорог почти 900 тонн мусора и очистили 71 колодец ливневой канализации.«Сегодня продолжаем работы по текущему ремонту улиц Путейская и Смоленская, а также участка путепровода на Советской», — отметил руководитель ЭЛУА.Ранее Бабенко сообщал, что сотрудники предприятия с начала сезона дорожных работ, стартовавшего в апреле, отремонтировали 80,2 тыс. кв. м асфальтового покрытия дорог на 41 улице Луганска. Удобный город - Сегодня, 07:03 186

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