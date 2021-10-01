Эксперты: Глобальный сбой сервисов Facebook может уже в ближайшее время отразиться на системе безопасности и на мировой экономике

Глобальная экономика, системы безопасности и коммуникаций испытали очередное серьёзное потрясение. Связано оно с последними событиями в цифровом мире. Началось всё с истечения срока корневого сертификата IdenTrust DST Root CA X3 удостоверяющего центра Let's Encrypt, когда миллионы пользователей по всему миру не смогли выходить в Интернет из-за наличия «старых» версий гаджетов и программного обеспечения. Появились пробелы в цепочках систем безопасности в разных странах мира – там, где частью этих цепочек оказался софт предыдущих поколений, не прошедший через обновление, а также там, где использовалось так называемой «старое железо».Продолжилось всё накануне вечером, когда «легли» сервисы Facebook и те, которые к ним в цифровом плане «привязаны». Этот глобальный сбой затронут уже свыше 1,5 млрд цифровых устройств по всему миру. Оказались недоступны не просто мессенджеры и социальные сети «для постов фоток и общения друзей», а службы глобальной коммуникации между сотнями миллионов пользователей. Оказались прерваны ставшие традиционными каналы Интернет-связи между представителями крупного бизнеса, возникли проблемы с передачей данных у средств массовой информации. Сбои распространились на отрасль глобальной кибербезопасности, оказавшейся более уязвимой, чем многие полагали.Сбой в работе сервисов Facebook оказался самым крупным за последние 13 лет.Марк Цукерберг уже принёс извинения пользователям за крупнейший технический сбой и 6-часовой «молчание» его сетей. При этом в компании попытались объяснить причины сбоя. Утверждается, что «хотели как лучше…» Специалисты проводили изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, отвечающими за сетевой трафик между центрами обработки информации. Сбой начал распространяться лавинообразно, из-за чего службы хранения и передачи информации просто перестали выполнять свои функции.Инженеры Facebook утверждают, что 6-часовой сбой «не привёл к утечке данных пользователей Instagram, WhatsApp и самого Facebook.Напомним, что в 2019 году WhatsApp вышел на 1-е место в России по популярности среди мессенджеров.Независимые эксперты считают, что, говоря об отсутствии потерь персональных данных пользователей этих площадок, инженеры «Фейсбука» лукавят, так как за время «перерыва» в работе систем они просто по определению не могли контролировать хранилища информации. В этой связи прогнозируется, что этой глобальный сбой может дополнительно отразиться как экономике, так и сфере глобальной безопасности в ближайшее время.