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Молдавия захотела добиться резкого снижения цены на газ из России

Sergey Сегодня, 08:450Новости
Молдавия захотела добиться резкого снижения цены на газ из России
Молдавия хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре, заявил вице-премьер, министр по инфраструктуре страны Андрей Спыну.

Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз».
Молдавия «рассчитываем продлить контракт на этих условиях, чтобы в ноябре-декабре платить 220 долларов за 1 тыс. кубометров и максимум 280 долларов в первый триместр следующего года», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.
Министр сказал, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.

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