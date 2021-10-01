В Луганске, после первых морозов, высадят еще пять тысяч кустов роз



«Закупили розы, после первых морозов уберем старые и сразу начнем. Пять тысяч кустов в этом сезоне высадим. Есть схемы розариев, согласно схемам будем высаживать», — рассказал он.

Кузьменко добавил, что работники предприятия завершили покос травы и приступили к другим сезонным мероприятиям.

«Приступили к уборке цветов, листвы, обрезке кустарников. Это основная задача сейчас — уборка и обрезка», — пояснил директор комбината.

Ранее замдиректора предприятия Нигина Соловьева сообщала, что сотрудники КЗХиБ в 2021 году планируют высадить на территории Луганска 196 тыс. однолетних цветов и 3 тыс. деревьев. Удобный город - Сегодня, 08:00 270 Сотрудники «Комбината зеленого хозяйства и благоустройства» планируют осенью высадить в Луганске пять тыс. кустов роз. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на директора комбината Михаила Кузьменко.«Закупили розы, после первых морозов уберем старые и сразу начнем. Пять тысяч кустов в этом сезоне высадим. Есть схемы розариев, согласно схемам будем высаживать», — рассказал он.Кузьменко добавил, что работники предприятия завершили покос травы и приступили к другим сезонным мероприятиям.«Приступили к уборке цветов, листвы, обрезке кустарников. Это основная задача сейчас — уборка и обрезка», — пояснил директор комбината.Ранее замдиректора предприятия Нигина Соловьева сообщала, что сотрудники КЗХиБ в 2021 году планируют высадить на территории Луганска 196 тыс. однолетних цветов и 3 тыс. деревьев. Удобный город - Сегодня, 08:00 270

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