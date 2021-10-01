Севастопольские росгвардейцы задержали мужчину с партией наркотиков

«Задержанный не стал пояснять, что находится в его ручной клади, после чего солдаты правопорядка вызвали сотрудников следственно-оперативной группы. Прибывшие правоохранители в присутствии понятых изъяли подозрительный сверток», - рассказали в ведомстве.

фото:пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу СевастополюСотрудники Росгвардии задержали в Севастополе подозреваемого в сбыте наркотиков 21-летнего мужчину. Молодого человека остановили на одной из улиц со свертком в руках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.Позднее эксперты определили, что в изъятом у правонарушителя пакетике было более 200 грамм наркотического вещества - «соль».