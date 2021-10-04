Донбасс. Оперативная лента военных событий 05.10.2021

"Обстрелу подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9", - сообщили в СЦКК.

"Обстрел начался в 7:20 со стороны населенного пункта Первомайское. По территории Республики выпущено 10 мин калибром 82 мм. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запрос Донецка об установлении тишины путем координационного механизма", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 04.10.202109:55Армия Украины один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).09:00Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.