Донбасс. Оперативная лента военных событий 05.10.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
Внимание! Некоторые материалы могут содержать информацию, предназначенную только для лиц старше 18 лет.
Оказать помощь защитникам Донбасса в борьбе с укрокарателями:
1. Карта Сбербанка 5469380039842876
2. Яндекс-кошелек 410012273300268
3. На номер телефона МТС(не Киви) +79780454589
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 04.10.2021
09:55 Оперативная сводка за сутки с 4 на 5 октября
Армия Украины один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Обстрелу подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9", - сообщили в СЦКК.
09:00 Украинские силовики сегодня утром обстреляли окрестности села Лозовое на донецком направлении
Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
"Обстрел начался в 7:20 со стороны населенного пункта Первомайское. По территории Республики выпущено 10 мин калибром 82 мм. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запрос Донецка об установлении тишины путем координационного механизма", - говорится в сообщении.
Метки: {keywords}