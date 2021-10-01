Кулеба против Большой семерки. Как бы против

Весьма откровенным заявлением вчера порадовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Глава внешнеполитического ведомства возмутился ситуацией, когда "некоторые послы" имеют прямой доступ к украинскому президенту, а их коллеги в соответствующих столицах могут добраться до лидеров дружественных государств, только пройдя девять кругов ада.Проще говоря, министр возмутился тем, что Украина в отношениях с некоторыми государствами находится в статусе второсортного партнера. Напрямую Кулеба эти государства не назвал, но он так расхваливал послов стран Большой семерки, что всем стало очевидным: речь идет именно об этих государствах.Ущербность Украины в нынешней международной политике задевает многих ее граждан, и можно было бы лишь похвалить министра, которого эта ущербность тоже задевает. Если бы не одно "но"…Поскольку заявление Кулебы не может быть ответом Банковой на созданный Западом скандал с "Досье Пандоры" (глава МИД не принадлежит к числу спикеров, выполняющих ответственные поручения президента), значит, оно просто является инерционным продолжением недавнего курса власти, суть которого состоит в попытках что-то выторговать при помощи резких заявлений, раздражающих партнеров. А поскольку этот, внешне независимый, курс сопровождался сдачей Западу судебной системы, то о реальной независимости говорить в данном случае не приходится.Нужны не слова, а действия. А у Зеленского вся независимость сводится к тому, чтобы прикрыть от Запада Коломойского. Пусть даже ценой сдачи интересов государства.