В Украине сдвинут сроки школьных каникул.
В Министерстве образования рассматривают варианты обучения для школьников, чтобы учеба была безопасной и дети получили качественное образование. В частности, в «красной» зоне в школах, где не будет вакцинировано 100% педагогов, для работы в очном формате могут сместить каникулы.
Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет, передает «ТСН».
По его словам, вводить график гибких каникул школы могут принимать самостоятельно.
«Школы могут рассмотреть гибкий график каникул в красной зоне, где нужно 100% вакцинированных педагогов. Если не будет этот процент, или от 80% до 100%, учредитель может принять решение гибкого переноса каникул», — заявил Шкарлет.
Как пример, глава МОН привел ситуацию в одной из одесских школ, где из 60 учителей лишь 12 вакцинированы, и те, кто без прививки в знак протеста вышли перекрыть дорогу. Учителям предложили сместить каникулы или же учиться летом.
По словам министра, сейчас в МОН рассматривают различные варианты того, чтобы образовательный процесс не остановился и дети не остались без качественного образования.
График каникул на 2021/2022 учебный год:
• осенние каникулы — с 25 по 31 октября 2021 года;
• зимние каникулы — с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
• весенние каникулы — с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года;
• летние каникулы — с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.
Но такой график носит только рекомендательный характер, администрация школы может вносить свои изменения. Новости Украины - Сегодня, 12:35 214
Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет, передает «ТСН».
По его словам, вводить график гибких каникул школы могут принимать самостоятельно.
«Школы могут рассмотреть гибкий график каникул в красной зоне, где нужно 100% вакцинированных педагогов. Если не будет этот процент, или от 80% до 100%, учредитель может принять решение гибкого переноса каникул», — заявил Шкарлет.
Как пример, глава МОН привел ситуацию в одной из одесских школ, где из 60 учителей лишь 12 вакцинированы, и те, кто без прививки в знак протеста вышли перекрыть дорогу. Учителям предложили сместить каникулы или же учиться летом.
По словам министра, сейчас в МОН рассматривают различные варианты того, чтобы образовательный процесс не остановился и дети не остались без качественного образования.
График каникул на 2021/2022 учебный год:
• осенние каникулы — с 25 по 31 октября 2021 года;
• зимние каникулы — с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
• весенние каникулы — с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года;
• летние каникулы — с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.
Но такой график носит только рекомендательный характер, администрация школы может вносить свои изменения. Новости Украины - Сегодня, 12:35 214
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