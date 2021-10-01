Силовики задержали главу Евпатории Тихончука

Главу курортного города Евпатория Романа Тихончука задержали полицейские. В настоящее время проводятся следственные действия.По предварительной версии, чиновнику вменяют организацию преступного сообщества, злоупотребление полномочиями и мошенничество. Кроме того, у главы городского горсовета Олеси Харитоненко прошли обыски на рабочем месте. Другие детали произошедшего устанавливаются, сообщает РИА Новости.Ранее объявлена в розыск по делу о мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова. По данным следствия, сумма хищения составила 50 миллионов рублей. В настоящий момент идет проверка госконтрактов на сумму 150 миллионов рублей, которые лично курировала Марина Ракова, сообщало издание Глас.Ru.Мария Верескова