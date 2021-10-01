Проверьте, не заблокирована ли ваша банковская карта. Что делать если да



Почему могут заблокировать карту:

1. Нестандартные операции по карте или сомнительная активность. Банк может заблокировать вашу карту, если заподозрит, что с нее пытаются похитить деньги. Банковский алгоритм отслеживания всех транзакций «видит» нестандартные операции и расценивает это как мошенничество. В этом случае представители банка связываются с владельцем карты и просят подтвердить или отменить подозрительную операцию. В случае же, если до вас не дозвонились, банк блокирует карту, а вам присылает СМС-сообщение об этом.

2. Из-за копирования данных платежной карты мошенниками. Карта может быть заблокирована банком, если есть подозрение, что ее данные скопировали мошенники (с помощью скимминговых устройств в банкоматах, магазинах, кафе, АЗС). За этим следят платежные системы Visa и Mastercard. Если есть подозрение, что карта скопирована, они просят банк ее заблокировать.

3. Три раза подряд неверно введен PIN-код. В этой ситуации банк считает, что мошенники пытаются подобрать PIN-код, и поэтому временно ограничивает операции по карте, которая заработает автоматически через 24 часа после блокирования.

4. Истек срок действия карты.

5. По решению суда.

Что делать, если карту заблокировали:

звоните в банк. Номер телефона есть на обратной стороне карты, на сайте банка или в мобильном приложении. Сотрудник банка запросит данные паспорта и кодовое слово (каждый банк по-своему идентифицирует клиента) и выяснит причину блокировки. Также, для того чтобы разблокировать банковскую карту, финансовое учреждение может потребовать от ее владельца подать заявление в письменной форме непосредственно в офисе или филиале банка. Если блокирование произошло из-за ошибочного ввода PIN-кода, карту можно разблокировать, используя дистанционные каналы обслуживания;

если Ваш телефон поддерживает режим тонового набора номера, у некоторых банков существует экстренная кнопка блокирования/разблокирования карты. Так вас сразу соединят с оператором без очереди;

если карту заблокировал банк, но вы можете подтвердить свои последние операции, ее разблокируют. Если карту заблокировали по инициативе платежной системы, разблокировать ее не получится — только перевыпустить.

Школа выживания - Сегодня, 15:16 168 Заблокировать карту может ее владелец, банк или платежная система. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.1. Нестандартные операции по карте или сомнительная активность. Банк может заблокировать вашу карту, если заподозрит, что с нее пытаются похитить деньги. Банковский алгоритм отслеживания всех транзакций «видит» нестандартные операции и расценивает это как мошенничество. В этом случае представители банка связываются с владельцем карты и просят подтвердить или отменить подозрительную операцию. В случае же, если до вас не дозвонились, банк блокирует карту, а вам присылает СМС-сообщение об этом.2. Из-за копирования данных платежной карты мошенниками. Карта может быть заблокирована банком, если есть подозрение, что ее данные скопировали мошенники (с помощью скимминговых устройств в банкоматах, магазинах, кафе, АЗС). За этим следят платежные системы Visa и Mastercard. Если есть подозрение, что карта скопирована, они просят банк ее заблокировать.3. Три раза подряд неверно введен PIN-код. В этой ситуации банк считает, что мошенники пытаются подобрать PIN-код, и поэтому временно ограничивает операции по карте, которая заработает автоматически через 24 часа после блокирования.4. Истек срок действия карты.5. По решению суда.звоните в банк. Номер телефона есть на обратной стороне карты, на сайте банка или в мобильном приложении. Сотрудник банка запросит данные паспорта и кодовое слово (каждый банк по-своему идентифицирует клиента) и выяснит причину блокировки. Также, для того чтобы разблокировать банковскую карту, финансовое учреждение может потребовать от ее владельца подать заявление в письменной форме непосредственно в офисе или филиале банка. Если блокирование произошло из-за ошибочного ввода PIN-кода, карту можно разблокировать, используя дистанционные каналы обслуживания;если Ваш телефон поддерживает режим тонового набора номера, у некоторых банков существует экстренная кнопка блокирования/разблокирования карты. Так вас сразу соединят с оператором без очереди;если карту заблокировал банк, но вы можете подтвердить свои последние операции, ее разблокируют. Если карту заблокировали по инициативе платежной системы, разблокировать ее не получится — только перевыпустить.Школа выживания - Сегодня, 15:16 168

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