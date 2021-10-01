Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО экс-министра ДНР

Мосгорсуд продлил бывшему министру Донецкой Народной Республики (ДНР) Александру Тимофееву срок содержания под стражей.По версии следствия, подозреваемый причастен к покушению на мошенничество в особо крупном размере согласно ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тимофеева обвиняют в том, что он обещал 5 млн долларов за прекращение уголовного дела, передает «Коммерсант».При продлении содержания фигуранта в СИЗО судья не учел даже того, что подозреваемый является генералом и героем ДНР.Александр Тимофеев известен также как Ташкент. Он получил травмы при убийстве главы ДНР Александра Захарченко 31 августа 2018 года, в результате которых у него возникли проблемы со здоровьем. После этих событий Тимофеев перебрался в Россию из ДНР.Защита Тимофеева обжаловала решение Пресненского суда, который продлил ему срок пребывания под арестом. Адвокаты указали, что экс-министр не может ни на кого оказать давление и не собирается скрываться от следствия, в том числе потому, что Украина объявила его в международный розыск. Они также заявили, что обвинения в адрес их подзащитного необоснованны и ничем не подтверждены.Тимофеев ранее не привлекался к уголовной ответственности в России, не реализовывал имущество на территории страны и не имеет дохода за границей, также отметила сторона защиты.Однако СК подозревает, что фигурант может воспользоваться личными связями в правоохранительной системе и госорганах, чтобы помешать расследованию. Именно по этой причине Тимофеева решено было оставить в СИЗО. Следствие по данному делу будет длиться до 27 октября.В 2019 году бывший министр финансов и сборов провозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев (прозвище Ташкент) был задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву для проведения следственных действий.Евгения Шестак