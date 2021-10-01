Выплата повышенных пенсий — ПФУ
Вчера, 4 октября, начата выплата пенсий за октябрь.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Так, теперь пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет будут получать повышенные пенсии.
С 1 октября 2021 года пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен. После установления компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10340,35 гривен.
Кроме того, для указанной категории граждан, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2500 гривен.
Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения указанного возраста. Если же пенсионеру исполнится 80 лет, то с даты достижения такого возраста ежемесячная компенсационная выплата вырастет с 400 до 500 гривен (в пределах определенного Правительством максимального размера пенсии — 10340,35 гривен). Новости Украины - Сегодня, 16:46 110
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Так, теперь пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет будут получать повышенные пенсии.
С 1 октября 2021 года пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен. После установления компенсационной выплаты пенсия не может превышать 10340,35 гривен.
Кроме того, для указанной категории граждан, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеют страховой стаж не менее 25 лет мужчины и 20 лет женщины, минимальная пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2500 гривен.
Пенсионерам, которые достигнут возраста 75 лет после 1 октября 2021 года, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается с даты достижения указанного возраста. Если же пенсионеру исполнится 80 лет, то с даты достижения такого возраста ежемесячная компенсационная выплата вырастет с 400 до 500 гривен (в пределах определенного Правительством максимального размера пенсии — 10340,35 гривен). Новости Украины - Сегодня, 16:46 110
Метки: {keywords}