В«ГазпромВ» пересмотрит цену газа для Европы в октябре по итогам борьбы Запада с В«СП-2В»



«Ничего не делая, тщательно выполняя решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" наблюдал, как стоимость его газа в течение года увеличилась на 60%. Следующую коррекцию мы ожидаем в октябре. На 270 долларов в долгосрочных контрактах "Газпром" вышел за счет летних спотовых цен в 400–500 долларов. С учетом колебания между 800 и 900 долларами на споте "Газпром", скорее всего, еще разок подкорректирует», – сказал Марцинкевич.





«Помните миниатюру Ширвиндта и Державина: "В этом году я не снялся в 20 фильмах, в следующем я намерен не сняться в 26 фильмах". Неработающий "Северный поток – 2" за 2021 год возвращает 2 млрд долларов инвестиций. В 2022 году неработающий "СП-2" намерен вернуть… И так далее.

Более абсурдной ситуации я еще не видел. Сейчас все активисты борьбы с "Северным потоком – 2" должны рассчитывать на тринадцатую зарплату или поощрительные премии от "Газпрома"», – сказал Марцинкевич на YouTube-канале «Геоэнергетика Инфо».



Цена на российский газ для Европы станет выше в октябре из-за последствий борьбы Запада с «Северным потоком – 2». Об этом заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.«Газпром» привязал цену газа в долгосрочных контрактах с европейскими компаниями к спотовому рынку по требованию Стокгольмского арбитража (иск польской PGNiG). По словам Марцинкевича, влияние спота на контрактную цену составило 85%. В результате стремительный рост биржевых цен на газ привел к трем пересмотрам стоимости российского ресурса для европейцев с начала года: вместо плановых 170 долларов за тысячу кубометров цена выросла до 269,6 доллара в августе.Эксперт пошутил, что коррекция цен в европейских контрактах сорвала инвестиционный план «Газпрома» по «Северному потоку – 2». Вместо 15 лет, предусмотренных на возврат вложений в проект, российская компания окупит новый трубопровод менее чем за три года. Новое повышение стоимости газа может дополнительно ускорить этот процесс.Давление на «Газпром» по привязке цены газа к спотовой бирже лишило Европу последней защиты от повышения стоимости ресурса. Привязка к нефти была гарантией определенного диапазона цены на долгий срок. Однако переход на свободный рынок с принуждением «Газпрома» к игре по новым правилам обернулся для европейцев резким подорожанием всего импортируемого газа.Григорий Егоро