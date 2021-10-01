С Байконура к МКС стартовала ракета-носитель В«Союз-2.1аВ» с В«киноэкипажемВ»

Россия отправила в космос первый в мире "киноэкипаж". Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома "Байконур" и доставила на орбиту пилотируемый космический корабль "Союз МС-19".Ракета-носитель стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 11:55 мск. вр. в штатном режиме и через расчетное время вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19". Корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал движение к МКС по двухвитковой схеме. Полет до станции займет примерно 3 часа 17 минут, стыковка произойдет в автоматическом режиме. Стыковаться корабль будет к российскому модулю "Рассвет". Открытие люков запланировано на 17:05.На борту "Союза" на МКС летит экипаж, в состав которого входит только один профессиональный космонавт - это командир экипажа Антон Шкаплеров. Двое других членов экипажа - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправились на орбиту снимать фильм "Вызов" о женщине-враче, полетевшей на орбиту для спасения жизни космонавта. Кстати, российский экипаж МКС, состоящий из космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва также примет участие в съемках. На данный момент судя по докладам Шипенко и Пересильд чувствуют себя нормально.Съемочная группа проведет на МКС 12 суток, после чего отправится на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с Олегом Новицким, которого на орбите сменит Антон Шкаплеров. Оставшийся экипаж проведет на МКС еще 174 дня.источник