

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — гласит указ.



Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие рестрикции против участников выборов в Государственную думу в Крыму. Он подписал соответствующий указ.Политик при помощи документа утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о наложении рестрикций. Также ограничительные меры ввели против членов территориальных избирательных комиссий на полуострове.Ранее официальный Киев утвердил стратегию по якобы освобождению Крыма, передает RT. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, документ является подробной дорожной картой, где прописан каждый шаг государства.Крым воссоединился с Россией в результате референдума в 2014 году. В процессе волеизъявления приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. Из них за выступили 96,7 участников голосования из Республики Крым. Украина до сих пор не признает итоги референдума и считает регион якобы своей территорией. В России неоднократно подчеркивали, что крымский вопрос окончательно закрыт.Владимир Гусе