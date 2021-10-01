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Прогноз погоды на 6 октября

verter Сегодня, 20:4531Новости
Прогноз погоды на 6 октября
Завтра, 6 октября, переменная облачность без осадков. Ночью заморозки до — 5°C. Ветер восточный 7-12 м/сек. Местами порывы ветра 15-24 м/сек. Температура днем
+10 +13°C.
Народный календарь: 6 октября отмечается Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и почитается память святого Иннокентия, митрополита Московского. Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко. Предстоящую зиму определяли так: если хорьки и куницы до срока меняют летний мех на зимний, то зима будет ранней. Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 126

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