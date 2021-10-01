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Новые случаи заболевания коронавирусом в Луганской области

verter Сегодня, 20:4529Новости
Новые случаи заболевания коронавирусом в Луганской области
За минувшие сутки, 4 октября, в Луганской области выявили 443 новых случая коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
География распространения:
Лисичанск — 70;
Рубежное — 21;
Северодонецк — 81;
Беловодск — 18;
Белокуракино — 10;
Кременная — 17;
Марковка — 15;
Меловое — 17;
Новоайдар — 18;
Новопсков — 26;
Попасная — 38;
Сватово — 40;
Станица Луганская — 20;
Старобельск — 48;
Троицкое — 4.
За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 35 392 случаях. Выздоровели — (за последние сутки — 102), лечатся — 5599 (615 — стационарно, 4984 — амбулаторно).
Новости Региона - Сегодня, 16:41 193

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