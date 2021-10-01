Публичная казнь в Герате

В Афганистане продолжает активно применяться практика публичных казней.В Герате на ковшах экскаваторов повесили троих человек, двое из которых в составе местной ОПГ несколько лет занимались похищениями детей с целью получения выкупа. При отсутствии выкупа, детей убивали. Еще один повешенный был обвинен в грабежах местных торговцев.Губернатор Герата снова заявил, что талибы намерены покончить с преступным бизнесом по похищению людей и намерены сурово карать тех, кого поймают за этим грязным делом. Публичные казни позиционируются как наглядный пример того, что будет с теми, кто не встанет на путь соблюдения законов шариата. На критику публичных казней талибы отвечают, что шариат их не запрещает. Стоит отметить, что несмотря на демонстративные казни, похищения людей продолжаются даже после установления власти Талибана. Криминал живет по своим законам.Сolonel Сassad