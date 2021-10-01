Средства борьбы с пандемией

Использование в помещениях рециркуляторов для очистки воздуха является важной частью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в санитарно-эпидемиологической станции (СЭС). Ультрафиолетовое излучение рециркуляторов используется для уничтожения присутствующих в воздухе болезнетворных микробов и вирусов.«В настоящее время, поскольку эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе таким серьезным вирусом, как коронавирус, крайне неблагополучная, медицинская общественность рекомендует пользоваться бактерицидными рециркуляторами», — отметили в СЭС.Рециркулятор — это прибор нового поколения, который препятствует воздействию на человека вредного спектра ультрафиолетового излучения. Принцип работы такого облучателя основан на том, что воздух в помещении пропускается вентиляторами через специальный экранированный короб прибора, где и происходит его непосредственное обеззараживание.В целях борьбы с пандемией рециркуляторами были обеспечены, в первую очередь, учреждения и предприятия, где скапливается очень много людей, во вторую очередь ими оснащаются помещения с меньшей нагрузкой.«Каждый день все больше и больше помещений укомплектовываются таким обеззараживающим оборудованием», — сказала замруководителя СЭС.Она добавила, что для снижения интенсивности распространения инфекции врачи проводят комплекс мероприятий, в котором использование рециркуляторов для блокирования возбудителя является частью программы.Напомним, школы Луганска к новому учебному году закупили более 200 рециркуляторов для очистки воздуха с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Удобный город - Сегодня, 06:00 102