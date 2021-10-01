Зеленский ввел санкции против сотрудников ФСБ

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

Фото: CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных бессрочных санкциях против ряда сотрудников ФСБ РФ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает РИА Новости.Под бессрочные санкции попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов. Все они в приложении к указу названы действующими или бывшими сотрудниками института криминалистики ФСБ РФ, а также сотрудниками подразделений ФСБ.Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие.