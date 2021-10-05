Донбасс. Оперативная лента военных событий 06.10.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 05.10.202109:00Киевские силовики три раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелам подверглись районы сел Калиново-Борщеватое, Сокольники и поселка Голубовское.Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.