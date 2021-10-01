Глава Евросовета заявил, что ЕС нужно вести более самостоятельную политику

«Чтобы стать более эффективным и влиятельным на мировой арене, ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям», — цитирует Интерфакс Мишеля.

Фото: AP / © Stephanie LecocqЕвросоюзу нужно стать более самостоятельным объединением, если он хочет повысить влияние на мировой арене. Такое мнение выразил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает RT.По его словам, эта самостоятельность должна проявиться «в экономике... и в сфере обороны и безопасности».Глава Евросовета также подчеркнул необходимость снижать зависимость ЕС от других сторон в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля.Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что в Евросоюзе усиливается ощущение того, что в трансатлантических отношениях «что-то сломлено».