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Глава Евросовета заявил, что ЕС нужно вести более самостоятельную политику

root Сегодня, 09:4519Новости
Глава Евросовета заявил, что ЕС нужно вести более самостоятельную политику
Фото: AP / © Stephanie Lecocq
Евросоюзу нужно стать более самостоятельным объединением, если он хочет повысить влияние на мировой арене. Такое мнение выразил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает RT.
«Чтобы стать более эффективным и влиятельным на мировой арене, ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям», — цитирует Интерфакс Мишеля.

По его словам, эта самостоятельность должна проявиться «в экономике... и в сфере обороны и безопасности».
Глава Евросовета также подчеркнул необходимость снижать зависимость ЕС от других сторон в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что в Евросоюзе усиливается ощущение того, что в трансатлантических отношениях «что-то сломлено».

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