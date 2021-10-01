На территории Освенцима обнаружили антисемитские граффити

"Следы вандализма были обнаружены 5 октября на девяти деревянных бараках в секторе BIIa на территории Аушвиц-Биркенау: нанесенные с помощью аэрозольного баллончика надписи на английском и немецком, некоторые из них антисемитского характера. Две отсылки к Ветхому Завету, часто используемые антисемитами, а также лозунги с отрицанием (Холокоста - ред.) привлекли особое внимание", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в Twitter-аккаунте музея.

Фото: © РИА Новости / Алексей ВитвицкийГраффити антисемитского содержания обнаружены на стенах деревянных бараков на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, сообщает государственный музей Аушвиц-Биркенау, передает РИА Новости.По мнению администрации музея, инцидент является оскорблением мемориального комплекса и возмутительным нападением на символ одной из величайших трагедий в истории человечества, а также ударом в отношении памяти о всех жертвах лагеря.Об инциденте извещена полиция. В отношении надписей будет проведена графологическая экспертиза.Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.