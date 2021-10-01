Генерал ВСУ предупредил Украину о разгроме в Донбассе
Попытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко в эфире канала "Первый независимый", передает РИА Новости.
По мнению военного, для урегулирования конфликта Киев должен пойти на уступки.
"Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области", — сказал он.
Кихтенко констатировал, что ситуация в регионе существенно усугубилась и Киеву придется уступить больше, чем ему предлагалось в 2015 году. При этом генерал подчеркнул, что силового решения у конфликта нет.
"Потому что если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением", — добавил он.
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