Генерал ВСУ предупредил Украину о разгроме в Донбассе

"Нужно оставить, пожалуй, только одну "красную линию", за которую не переходить. Это изменения в Конституцию и создание отдельных республик в составе Донецкой области", — сказал он.

Фото: © AP Photo / Efrem LukatskyПопытка военного решения конфликта в Донбассе приведет к разгрому Украины, заявил командующий ВСУ, экс-глава Донецкой области генерал Александр Кихтенко в эфире канала "Первый независимый", передает РИА Новости.По мнению военного, для урегулирования конфликта Киев должен пойти на уступки.Кихтенко констатировал, что ситуация в регионе существенно усугубилась и Киеву придется уступить больше, чем ему предлагалось в 2015 году. При этом генерал подчеркнул, что силового решения у конфликта нет."Потому что если какой-то горячей голове придет идея провести военную операцию, она завершится серьезным поражением", — добавил он.