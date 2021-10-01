Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС

"Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО", - заключил посол.

Фото: © РИА Новости / Михаил МаркивПосол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, заявив о том, что из-за "темных страниц прошлого" Берлин должен помочь вступлению страны в ЕС и НАТО, передает РИА Новости.Дипломат назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. "Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией", - подчеркнул посол.По его словам, Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. При этом, как считает Мельник, Украина "все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти". "Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью", - заявил он.Поэтому неудивительно, что из-за текущей "разделенной" исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил он. Дипломат также напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Также посол требовал от Германии помочь в модернизации украинской армии и называл вступление Украины в НАТО гарантией для страны после запуска газопровода "Северный поток — 2".В сентябре 1941 года по Бабьем Яру расстреляли почти 34 тысячи киевских евреев. Бабий Яр стал символом Холокоста в Восточной Европе. Это едва ли не самый массовый единовременный расстрел времен Второй мировой войны. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти все еврейское население города. Также в Бабьем Яру были убиты люди ромской национальности, украинцы, русские военнопленные, пациенты психиатрической больницы.