В Луганске объявили штормовое предупреждение. Ветер усилился до 18 м/с

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами днем 9 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.

«Днем 9 октября местами по территории региона ожидается усиление восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики Погода в Луганске - Сегодня, 13:45 1