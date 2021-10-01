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В Луганске объявили штормовое предупреждение. Ветер усилился до 18 м/с

verter Сегодня, 13:4539Новости
В Луганске объявили штормовое предупреждение. Ветер усилился до 18 м/с
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами днем 9 октября. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Днем 9 октября местами по территории региона ожидается усиление восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики Погода в Луганске - Сегодня, 13:45 1

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