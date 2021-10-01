Курс валют в Луганске на время отключения электроэнергии
Госбанк информирует о том, что с 9 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
71,9882 рубля
1 ЕВРО
83,1248 рубля
10 украинских гривен
27,3155 рубля
Курс валют в Луганске 8 октября был следующим:
1 доллар США
72,2854 рубля
1 ЕВРО
83,6053 рубля
10 украинских гривен
27,4583 рубля
Экономика - Сегодня, 13:33 67
1 доллар США
71,9882 рубля
1 ЕВРО
83,1248 рубля
10 украинских гривен
27,3155 рубля
Курс валют в Луганске 8 октября был следующим:
1 доллар США
72,2854 рубля
1 ЕВРО
83,6053 рубля
10 украинских гривен
27,4583 рубля
Экономика - Сегодня, 13:33 67
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