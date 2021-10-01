Курс валют в Луганске на время отключения электроэнергии



1 доллар США

71,9882 рубля

1 ЕВРО

83,1248 рубля

10 украинских гривен

27,3155 рубля

Курс валют в Луганске 8 октября был следующим:

1 доллар США

72,2854 рубля

1 ЕВРО

83,6053 рубля

10 украинских гривен

27,4583 рубля

Экономика - Сегодня, 13:33 67 Госбанк информирует о том, что с 9 октября 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США71,9882 рубля1 ЕВРО83,1248 рубля10 украинских гривен27,3155 рубляКурс валют в Луганске 8 октября был следующим:1 доллар США72,2854 рубля1 ЕВРО83,6053 рубля10 украинских гривен27,4583 рубляЭкономика - Сегодня, 13:33 67

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