В Луганске установили новые правила пересечения КПВВ «Станица Луганская»
В Луганске Леонидом Пасечником подписан указ, который «упорядочил ранее установленные правила пересечения временного пункта пропуска «Станица Луганская».
Документом определяется, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения в ЛНР новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также «с целью обеспечения безопасности жителей республики выезд лиц, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, на территорию Украины осуществляется на основании списков, сформированных постоянно действующей рабочей группой, при наличии одного из следующих оснований:
— с целью осуществления лечения (реабилитации) на территории Украины;
— с целью обучения на территории Украины;
— необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории Украины;
— в связи с погребением родственника на территории Украины».
Указом устанавливается, что «въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР, осуществляется на основании списков, сформированных рабочей группой, при наличии одного из следующих оснований:
— с целью осуществления лечения (реабилитации) на территории ЛНР;
— с целью обучения на территории ЛНР;
— необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории ЛНР;
— с целью получения денежной помощи русскоязычным населением Украины в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины за счет средств Государственного бюджета ЛНР;
— с целью получения денежного вознаграждения за участие в мероприятиях, реализуемых Министерством культуры, спорта и молодежи ЛНР в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины;
— в связи с погребением родственника на территории ЛНР».
В исключительных случаях допускается выезд и въезд граждан при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с Министерством государственной безопасности.
Указ вступает в силу со дня его опубликования. Политика - Сегодня, 13:13 467
Документом определяется, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения в ЛНР новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также «с целью обеспечения безопасности жителей республики выезд лиц, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, на территорию Украины осуществляется на основании списков, сформированных постоянно действующей рабочей группой, при наличии одного из следующих оснований:
— с целью осуществления лечения (реабилитации) на территории Украины;
— с целью обучения на территории Украины;
— необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории Украины;
— в связи с погребением родственника на территории Украины».
Указом устанавливается, что «въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР, осуществляется на основании списков, сформированных рабочей группой, при наличии одного из следующих оснований:
— с целью осуществления лечения (реабилитации) на территории ЛНР;
— с целью обучения на территории ЛНР;
— необходимость постороннего ухода за близким родственником, проживающим на территории ЛНР;
— с целью получения денежной помощи русскоязычным населением Украины в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины за счет средств Государственного бюджета ЛНР;
— с целью получения денежного вознаграждения за участие в мероприятиях, реализуемых Министерством культуры, спорта и молодежи ЛНР в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины;
— в связи с погребением родственника на территории ЛНР».
В исключительных случаях допускается выезд и въезд граждан при необходимости экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграничения на основании решения рабочей группы, согласованного с Министерством государственной безопасности.
Указ вступает в силу со дня его опубликования. Политика - Сегодня, 13:13 467
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