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В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ

Sergey Сегодня, 14:0037Новости
В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
Фото: © AP Photo / Burhan Ozbilici
В Турции задержаны 6 человек, предположительно, с паспортами РФ, они якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения, передаёт телеканал CNN Türk со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По утверждению ТВ, задержанные в результате операции подозреваются в шпионаже, передает РИА Новости.
Как передает телеканал, задержанные находились под наблюдением сразу после того, как въехали в Турцию. При обыске у них было найдено оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, утверждает ТВ.
Пока не ясно, являются ли документы подлинными, говорится в сообщении.
Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагают.

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