В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ

Фото: © AP Photo / Burhan OzbiliciВ Турции задержаны 6 человек, предположительно, с паспортами РФ, они якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения, передаёт телеканал CNN Türk со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.По утверждению ТВ, задержанные в результате операции подозреваются в шпионаже, передает РИА Новости.Как передает телеканал, задержанные находились под наблюдением сразу после того, как въехали в Турцию. При обыске у них было найдено оружие, документы на электронных носителях и российские паспорта, утверждает ТВ.Пока не ясно, являются ли документы подлинными, говорится в сообщении.Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагают.