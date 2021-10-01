Депутат Рады прокомментировал отставку Разумкова словами Николая II

"Вокруг предательство, и трусость, и обман" — сейчас у Разумкова есть основания (хотя бы про себя) повторить слова, записанные в марте 1917 года в дневнике Николая Александровича Романова", — написал Волошин.

Фото: © Public domainДепутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин вспомнил в Facebook слова последнего русского императора Николая II, комментируя политические события в стране, передает РИА Новости.Верховная рада накануне отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Бывший спикер эти обвинения отвергает.При этом украинский парламентарий не совсем точно привел цитату императора. Последний российский монарх после подписания акта об отречении от престола, написал у себя в дневнике: "В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!"